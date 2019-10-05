Демократы запросили у Белого дома документы по расследованию импичмента Трампа

Демократы Палаты представителей Конгресса США запросили у Белого дома документы, касающиеся расследования импичмента президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, сообщил Reuters. Обращение составили председатель комитета по иностранным делам Элиот Энгел, глава комитета по разведке Адам Шифф и председатель комитета по надзору и правительственной реформе Элайджа Каммингс.

«Мы очень разочарованы, что президент Трамп поставил нас и всю страну в такое положение. Его действия не оставляют нам другого выбора, кроме как отправить запрос»,— заявили политики. Белый дом должен предоставить нужную им информацию до 18 октября, включая данные о том, кто разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским, кроме президента США.

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм сообщила агентству, что запрос — «пустая трата времени». «Эта повестка не меняет ничего — только увеличивает количество запросов документов, потерянное время и деньги налогоплательщиков, которые в конечном итоге покажут, что президент не сделал ничего плохого»,— отметила она.

Накануне господин Трамп заявил, что Белый дом готовит письмо спикеру Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Помимо прочего, в документе будет сказано, что администрация президента не сотрудничает по расследованию до проведения голосования. Госпожа Пелоси заявила, что в этом нет необходимости, подчеркнув, что Палата представителей в рамках своих правил проводит расследование без голосования.

Ранее госпожа Пелоси говорила, что палата изучит необходимость запуска процедуры импичмента господина Трампа. Поводом стало то, что американский президент якобы призывал президента Украины Владимира Зеленского инициировать расследование против Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена и своего главного конкурента на предстоящих президентских выборах.

О последствиях — в публикации “Ъ” «Перетягивание импичмента».