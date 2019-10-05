Трамп потребовал официального голосования по вопросу импичмента

Президент США Дональд Трамп объявил, что Белый дом готовит письмо спикеру Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. В нем будет выражен формальный протест расследованию, предваряющему процедуру импичмента, которое ведут демократы без официального голосования, сообщает AP. В документе будет сказано, что администрация не сотрудничает по расследованию до проведения голосования.

Госпожа Пелоси заявила, что в этом нет необходимости, подчеркнув, что Палата представителей в рамках своих правил проводит расследование без голосования.

Ранее спикер Палаты представителей говорила, что палата изучит необходимость запуска процедуры импичмента господина Трампа. Поводом стало то, что американский президент якобы призывал президента Украины Владимира Зеленского инициировать расследование против Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена и своего главного конкурента на предстоящих президентских выборах.

О последствиях — в публикации “Ъ” «Перетягивание импичмента».