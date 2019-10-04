Насколько ценны технологии искусственного интеллекта для экономики будущего? Какую пользу из этих решений уже сейчас извлекает Сбербанк? И чего стоит ждать после внедрения национальной стратегии по искусственному интеллекту? На эти и другие вопросы обозревателю “Ъ FM” Александру Леви ответил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

— Насколько справедлив тезис о колоссальной ценности искусственного интеллекта для будущего в целом и для экономического успеха в частности?

— Искусственный интеллект – это ядерное топливо для нашего будущего. Нет, наверное, ни одной задачи ни в народном хозяйстве, ни в науке, ни в одной области деятельности человека, которая бы не могла существенно улучшиться при внедрении искусственного интеллекта. У себя в банке, допустим, мы видим, что любой процесс, любой продукт, любое действие, к которому мы прикладываем искусственный интеллект, получает улучшение от 20 до 30% в своей эффективности. На самом деле, если мы накладываем на масштаб, то это просто огромные цифры. И, что самое важное, это улучшение чувствует, в первую очередь наш клиент и потребитель. Мы становимся гораздо быстрее, нацеленными на представление лучших услуг для конкретного потребителя, более клиентоориентированными. Ну, и, конечно, гораздо эффективнее как организация.

— А как, по вашему мнению, изменится экономический ландшафт после принятия и реализации первый шагов национальной стратегии по искусственному интеллекту?

— Национальная стратегия по искусственному интеллекту — очень важный документ для всей Российской Федерации. Я уверен, что и для всего мира. Многие страны уже приняли подобного рода документы. И мировое сообщество с нетерпением и интересом ждет, когда же этот документ появится в России. И мы надеемся, что в ноябре месяце этот документ уже будет анонсирован на самом высоком уровне в нашем государстве. Конечно, стратегия по развитию искусственного интеллекта должна и наверняка будет предполагать улучшения всех сторон жизни общества и конкретных людей. Искусственный интеллект в медицине позволяет улучшать качество жизни, точнее ставить диагнозы и продлевать жизнь людей. Искусственный интеллект в образовании позволяет предоставлять лучшие индивидуальные курсы для школьников, для студентов. Искусственный интеллект в любой отрасли позволяет, как я уже говорил, увеличивать производительность труда на 20-30%. Очень важно, что искусственный интеллект позволяет избавиться от рутинных занятий, которые выполняют у нас, к сожалению, достаточно много людей, позволяет людям сфокусироваться на творческих профессиях, творческих направлениях и действительно раскрывать свои внутренние таланты, заниматься тем, чем интересно, чем реально хочется заниматься.

— Чувствует ли Сбербанк особую ответственность по внедрению искусственного интеллекта? Кто может служить для вас примером в мировом масштабе?

— Мы как Сбербанк являемся центром компетенции по общероссийским центрам компетенции по искусственному интеллекту. И, конечно, это на нас накладывает существенные обязательства. Мы будем делиться лучшими практиками, которые есть в банке, мы активно участвуем в работе над национальной стратегией по искусственному интеллекту, в работе над федеральным проектом по развитию искусственного интеллекта в Российской Федерации, в большинстве инициатив, которые идут вокруг этой технологии на уровне России. Мы активно взаимодействуем с нашими партнерами в субъектах феерации, в учебных учреждениях, других организациях. Хорошие новости: нам есть что давать, как помогать. Я хочу сказать, что есть не только наша ответственность, есть совместная ответственность, совместные действия вместе с правительством Российской Федерации.

— Сбербанк стал одним из инициаторов проведения AI Journey. Насколько я знаю, это крупнейшее мероприятие по искусственному интеллекту и исследованию данных в Восточной Европе. С какой целью вы решили его провести?

— У AI Journey есть несколько целей. Это мероприятие стало логичным продолжением другого — Data Science Journey. Теперь мы говорим, что это мероприятие, где собираются все лидеры AI-индустрии России — крупнейшие IT-компании и ряд промышленных компаний. В этом году будет два дня. Первый — научный день. Мы приглашаем лучших мировых спикеров по направлению искусственного интеллекта. У нас будет очень много параллельных научных сессий по самым передовым направлениям в искусственном интеллекте, которые однозначно будут интересны и профессионалам, и просто людям, которые интересуются этим направлением. Второй день — бизнес- и политический день, мы планируем обсудить много насущных проблем, которые тревожат или которые интересны обществу в части искусственного интеллекта. И мы ожидаем достаточно много высокопоставленных гостей.

— Какие у вас ожидания от мероприятия? По каким критериям вы будете оценивать успешность конференции?

— Достаточно сложно поставить единственный критерий оценки подобного рода мероприятий. Если мы посмотрим на лучшие практики — допустим, конференция NIPS или другие похожие, то там критерием успешности является не только количество участников — на NIPS было порядка 7 тысяч в последний раз, но и глубина докладов, качество докладов, количество публикаций после конференции, участие тех или иных спикеров. И это на самом деле важное направление нашей работы. Подобного рода конференция на основании наших прошлых знаний уже была несколько лет крупнейшей конференцией по искусственному интеллекту в Восточной Европе. И уверен, что и в этом году мы поддержим этот титул. Это, конечно, и количество участников, и качество спикеров. Сейчас мы будем активно развивать направление количества публикаций и количество сообщений после конференции, что является очень важным. Но и мы искренне надеемся, что в ближайшие пять семь лет AI Journey войдет в топ конференций по искусственному интеллекту.