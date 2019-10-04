Обозреватель “Коммерсантъ FM” Петр Воронков рассказывает, какую атмосферу владельцы острова сохранили, и почему на нем каждое желание исполняется моментально.

Сегодня Пти-Сент-Винсент — самый дорогой частный рай среди всех островов Карибского бассейна. Если вы решите отпраздновать здесь свадьбу, аренда 20 коттеджей на берегу, плюс обслуживание, еда, развлечения, обойдутся вам примерно в $1 млн в неделю.

В настоящее время Сент-Винсент принадлежит двум бизнесменам: Филу Стивенсону и Робину Патерсону. Купив в 2010 году остров, они смогли сохранить на нем атмосферу абсолютной оторванности от окружающего мира, при этом создав исключительно роскошные условия для отдыха. У меня в дневнике записано: «Первозданная природа, которой аккуратно сделали маникюр». Провести здесь отпуск — и престижно, и модно: никаких телефонов, телевизоров, долой интернет и спутниковую связь! Общайтесь, делитесь впечатлениями, наслаждайтесь обществом друг друга или учитесь, по крайней мере. Антураж беспроигрышный, хотя и не новый: бирюзовые волны, пальмы, белый песок.

Но главное не в этом — здесь сделано все, чтобы вам не мешали, а любое желание исполнялось моментально. Плюс к этому отличная кухня, лобстеров рекламировать не буду, итальянская, французская, какая угодно. Христофор Колумб открыл остров в день святого Винсента — отсюда и название. В общем, если хотите убежать от цивилизации, забыть о мировых потрясениях, окунуться в мир тишины, возвышенных диалогов с океаном — вам сюда. С единственной оговоркой: на Рождество остров превращается в бесконечную череду карнавалов, блюзовых фестивалей, дегустаций и прочего безобразия. Хотя даже в этом случае, если пожелаете, вас никто не побеспокоит. Как я уже говорил, любой каприз за ваши деньги.