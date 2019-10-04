«Берисон» заселит гимназию

Как стало известно “Ъ”, сеть отелей «Берисон», которую контролирует владелец пекарен «Жар-свежар» Ирек Галиев, намерена расширить свое присутствие в Казани. Под новую гостиницу сеть планирует приобрести здание гимназии Мануйловой на улице Япеева, являющееся памятником архитектуры. Инвестиции в проект оцениваются почти в 70 млн руб. Эксперты отмечают, что учитывая изношенность недвижимости и обязательства по сохранению исторического фасада, затраты инвестора могут быть и выше.



По данным источников “Ъ”, новым владельцем трехэтажного здания гимназии Мануйловой на Япеева, 14 станет сеть отелей «Берисон». Оно построено в 1911 году, является памятником регионального значения. Объект и земля под ним находятся в государственной собственности.

В Комитете Татарстана по охране объектов культурного наследия сказали, что переговоры с инвестором о продаже ведутся, но имени его не раскрывают. По оценке комитета, выкупная стоимость здания (площадью 1,35 тыс. кв. м) и земельного участка (2,25 тыс. кв. м) под ним составляет 25–27 млн руб. Кроме того, инвестору придется вложить в ремонт и реставрацию объекта около 30–40 млн руб., сообщили “Ъ” в ведомстве.

Сеть «Берисон» располагает пятью лоукост-отелями в центре Казани. Стоимость размещения варьируется от 1,7 тыс. до 3,1 тыс. руб. Учредителями ООО «Берисон», согласно данным kartoteka.ru, являются владелец более 160 пекарен «Жар-свежар» Ирек Галиев (35%), члены его семьи — Сирина Галиева (24,3%, является директором сети) и Диляра Шайхутдинова (17,2%), а также его партнер по прошлому бизнесу — сети стоматологических клиник «Стомус» — Ильдар Галимов (23,5%). Согласно открытым источникам, за 2018 год ООО «Берисон» показало 102,5 млн руб. выручки и 5,6 млн руб. прибыли.

Подтверждать или опровергать интерес к приобретению здания на Япеева господин Галиев не стал. «Пока не могу прокомментировать»,— сказал он “Ъ”.

К началу 2019 года в Казани насчитывалось 230 отелей и хостелов (более 8 тыс. номеров на 20 тыс. посетителей). Среднегодовая загрузка казанских отелей в прошлом году составила 60%, номер в среднем стоил 3 тыс. 696 руб. Всего город в 2018 году посетили 3,2 млн туристов, из которых 2 млн воспользовались услугами отелей. В 2019 году средняя загрузка казанских отелей составляет 56%.

Президент Ассоциации отелей Республики Татарстан Гульнара Сафина считает, что в пользу нового отеля сыграет его расположение в центре города. «У сети уже есть отели в Казани — они знают рынок, и если одни их отели перегружены, могут перебрасывать клиентов в другие»,— отмечает госпожа Сафина.

Появление новых отелей говорит о том, что сети видят в Казани перспективу, говорит госпожа Сафина. Однако, по ее мнению, в Казани пока нет такого количества гостей, позволяющего «поглотить существующую емкость отелей».

Цена 25 млн руб. за объект в центре города является заниженной, но связана она с необходимостью вложений в его восстановление, считает президент Гильдии риэлторов Татарстана Андрей Савельев. «Скорее всего, здание находится в плачевном состоянии»,— говорит он. Учитывая статус памятника, перед его новым владельцем поставят задачу провести ремонт, но и сохранить исторический фасад, полагает эксперт. Он считает, что объем инвестиций может превысить 60 млн руб.

Александр Шакиров