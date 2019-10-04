Пиратам вернули меморандум

Источники “Ъ” в медиахолдингах и интернет-компаниях полагают, что споры вокруг антипиратских поправок в законодательство возобновятся после их внесения в Госдуму. Между тем согласование документа уже и так затянулось, вынудив участников рынка во второй раз изменить условия антипиратского меморандума.

Медиахолдинги и интернет-компании при участии Роскомнадзора договорились об изменении условий действия антипиратского меморандума так, чтобы он продолжал действовать. Это зафиксировано в протоколе совещания рабочей группы у заместителя руководителя Роскомнадзора Вадима Субботина, сообщил представитель службы. Условия согласованы всеми участниками меморандума, подтвердили в «Яндексе» и «Газпром-медиа».

Антипиратский меморандум был подписан 1 ноября 2018 до 1 сентября 2019 года. Документ предполагает создание реестра с пиратскими ресурсами и обязывает удалять из поисковой выдачи ссылки на них во внесудебном порядке. Со стороны правообладателей меморандум подписали «Газпром-медиа», «Национальная медиа группа», «Первый канал», ВГТРК, «СТС Медиа», «КиноПоиск», ассоциация «Интернет-видео» и Ассоциация продюсеров кино и телевидения. Со стороны интернет-компаний — «Яндекс», Mail.ru Group (в том числе от лица «ВКонтакте» и «Одноклассников»), Rambler и Rutube.

Впервые срок меморандума был продлен 29 августа, тогда стороны договорились, что его действие будет пролонгировано до конца 2019 года при условии, что законопроект внесут на рассмотрение Госдумы до 30 сентября. Этого не произошло, но по окончании срока действия меморандума в течение нескольких дней «Яндекс» продолжал удалять пиратские ссылки (об этом писали «Ведомости»).

Условия нынешнего продления не привязаны к сроку внесения законопроекта, но «если его внесут до 31 октября, то меморандум продолжит действие до 31 декабря», сообщили “Ъ” три участника соглашения и подтвердили в Роскомнадзоре. Такое закрепление сроков в протоколе не даст затягивать процесс внесения законопроекта, надеется один из участников.

Текст проекта, который есть сейчас, нуждается в доработке, так как некоторые формулировки «пока не гармонизируются с действующим законодательством», пояснил председатель комитета по информполитике Госдумы Леонид Левин. «Сейчас идет плотная работа с участниками меморандума, многие вопросы уже сняты, если работа будет идти так же конструктивно, то можно рассчитывать на внесение проекта в Госдуму до конца октября»,— говорит он. По словам Леонида Левина, осталось, в частности, доработать формулировки, связанные с внесением изменений в закон об информации, но он не уточнил, какие именно.

«Законопроект точно будет внесен»,— уверен гендиректор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин. Уже есть версия текста, которая отражает базовые договоренности в рамках меморандума и которую все участники рынка договорились вносить, утверждает он. «Проблема пиратства касается всех — не только тех, кто подписал меморандум. Равноприменимость закона — вот что необходимо для эффективной борьбы с пиратством»,— уверены в «Яндексе». Один из лидеров на российском рынке онлайн-поиска американская Google участником меморандума не является.

После внесения законопроекта начнутся «идейные споры», ожидают два собеседника “Ъ” в отрасли. По их словам, разногласия уже вызывает идея обязать интернет-компании удалять из поисковой выдачи пиратские домены в досудебном порядке, основываясь только на жалобах правообладателей. С появлением такого требования поисковая система может стать инструментом конкурентной борьбы недобросовестных игроков, опасается один из собеседников “Ъ”. «"Яндекс" раньше уже самостоятельно удалял пиратские сайты из выдачи целиком, опираясь на собственные алгоритмы, и это не считалось злоупотреблением»,— возражает Алексей Бырдин. По его словам, правообладатели действительно намерены предложить поправки о пиратских доменах после внесения проекта в Госдуму. «Сейчас поисковые системы удаляют пиратские ссылки за шесть часов по меморандуму, однако потом они восстанавливаются за пять минут. Без нормы по удалению из поисковой выдачи доменов борьба с пиратством будет значительно менее эффективной»,— рассуждает он.

Валерия Лебедева