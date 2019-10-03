Google и Facebook поделятся налогами

Минфин хочет обложить новым налогом Google, Facebook, Apple и других цифровых гигантов. Ведомство предлагает изменить законодательство так, чтобы международные IT-компании начали делиться доходами с бюджетом, пишет РБК. Минфин считает, что раз организации зарабатывают на российских пользователях, то должны декларировать доходы внутри страны.

Сейчас цифровые гиганты платят налоги только в той стране, где зарегистрирован их головной офис, говорит руководитель практики международного налогообложения FBK Legal Дмитрий Парамонов. И поэтому они специально выбирают юрисдикции, где с колоссальных доходов придется отчислять как можно меньше. Эту проблему пытаются решить не только в России, но и по всему миру, продолжает Парамонов: «Во всем мире сейчас наметился и продолжает развиваться в рамках ОЭСР тренд: цифровая экономика и вообще ее цифровизация приводит к тому, что такие гиганты, как Apple, Google и так далее, пользуясь тем, что их основной актив нематериален, могут гибко создавать структуры и передавать этот актив в нужную юрисдикцию. При дальнейшей продаже, например, цифровых продуктов, используя этот нематериальный актив как основную ценность, получать доходы по всему миру. Доходы получаются компанией, которая зарегистрирована в низконалоговой или безналоговой юрисдикции. Таким образом, налог не уплачивается, либо используются какие-то другие схемы, структуры, пробелы в национальном законодательстве, чтобы не уплачивать слишком большой налог или вообще его не платить.

Конечно, в этом заинтересованы государства, особенно те, в которых проживает большое количество пользователей цифровых программных продуктов. Если говорить про нашу страну, то подавляющая часть доходов, получаемая такими цифровыми провайдерами, в России налогом не облагается. Минфин заинтересован в самых остроактуальных налоговых тенденциях, нацеленных на максимальное увеличение налоговой базы, доходов государства в виде налогов. Последние годы все самые передовые тенденции мы активно воплощаем в своем законодательстве. К сожалению, не всегда это делается грамотно и корректно. Зачастую мы вынуждены переписывать новеллы, чтобы они хотя бы заработали нормально. С другой стороны, понятно желание нашего государства максимально обложить налогом еще и вот такие доходы».

В вопросе налогообложения цифровых компаний прорабатывается несколько моделей, в том числе с установлением единой ставки, но ни одна из них пока не заработала, говорит управляющий партнер адвокатского бюро DS Law Олег Понамарев: «Минфин следует инициативам, которые пытается продвигать ОЭСР. Они озвучили, что будут вырабатывать новые подходы по противодействию размыванию налоговой базы. Рассматриваются три варианта: обязать IT-компании показать часть прибыли в стране, где проживают пользователи, признавать нематериальные активы в этих странах, облагать часть или всю прибыль в этих странах налогом, определить степень экономического присутствия в этой стране.

Основная проблема в том, что у любой цифровой глобальной компании нет фактического присутствия в стране, в которой она собирает деньги со своих клиентов. Пользователи перечисляют деньги, но только к ним никак не могут подступиться налоговые органы. Поэтому нужен масштабный блок поправок.

Пока нет единого подхода ни у ОЭСР, ни в России, да и во всем мире нет единого механизма регулирования налогообложения цифровой экономики. Скорее всего, Минфин сделает поэтапное установление налогов. Возможно, будут какие-то льготы для цифровых компаний или введут пониженную ставку. Это должен быть специальный налоговый режим».

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Российские власти уже частично получают прибыль с цифровых компаний. Налоги платят их офисы, находящиеся на территории страны. В 2017 году был введен так называемый «налог на Google» — это НДС, но в цифровом пространстве. С каждого проданного в интернете музыкального альбома, фильма или компьютерной игры компании отчисляют в бюджет определенную сумму.

Глеб Силко