Курс доллара. Прогноз на 3–4 октября

Российский рубль продолжает терять позиции к ведущим мировым валютам. По итогам торгов в среду на Московской бирже курс американской валюты составил 65,21 руб./$, что почти на 60 коп. выше значений закрытия предшествующей недели. Давление на рубль оказывает падение цен на нефть, которые вернулись к значениям месячной давности ($57 за баррель), а также снижение предложения валюты со стороны экспортеров.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|Банк Русский Стандарт
|64.00-65.50
|СМП Банк
|63.50-65.50
|"БКС Премьер"
|63.90-64.70
|Нордеа-банк
|64.00-65.00
|Консенсус-прогноз *
|64.51
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
Константин Кочергин, директор казначейства
Российская валюта продолжит находиться под давлением
До конца недели мы прогнозируем торги по паре доллар/рубль в диапазоне 64,9–65,85 руб./$ и по паре евро/рубль в диапазоне 70,9–71,9 руб./€. Российская валюта продолжит находиться под давлением на фоне снижения аппетита инвесторов к рисковым активам по причине выхода негативных данных по деловой активности в промышленности ведущих экономик мира. Кроме этого в сентябре завершился очередной финансовый год, поэтому активных покупок в начале октября ожидать не стоит. Также котировки нефти находятся на отметке $58 за баррель, что является довольно низким уровнем, чтобы оказывать поддержку российской валюте. Основными событиями станет публикация индексов деловой активности по ЕС в четверг. И выступление председателя ФРС США в пятницу.
Михаил Поддубский, главный аналитик
Снижение нефтяных котировок оказывает умеренное давление на валюты развивающихся стран
Ухудшение настроений на глобальных рынках и снижение нефтяных котировок оказывают умеренное давление на валюты развивающихся стран. При сценарии удержания нефтяных котировок ниже $60 за баррель и текущем уровне макропоказателей равновесный курс рубля, согласно нашей модели, находится вблизи отметки 66 руб./$. На горизонте до конца недели в базовом сценарии в паре доллар/рубль ориентируемся на диапазон 65–65,5 руб./$.
Антон Покатович, главный аналитик
На этой неделе ожидаем движения курса в диапазоне 64,2–65,8 руб./$
К середине недели рублю удается несколько укрепиться, однако курс валюты остается выше 65 руб./$. Помимо сезонной слабости в пользу ослабления рублевого актива продолжают играть факторы рыночной тревожности как за торговые переговоры, так и за процесс импичмента президента США. Данные макростатистики также не позволяют инвесторам забывать о рисках для роста мировой экономики. На этой неделе ожидаем движения курса в диапазоне 64,2–65,8 руб./$.
Андрей Кадулин, начальник аналитического управления
Мы не видим фундаментальных факторов для укрепления рубля и возврата курса в район 64 руб./$
Ослабление рубля, которое мы наблюдали в последнее время, замедлилось, для преодоления отметки 65,5 руб./$ рынку понадобятся более существенные факторы. Динамика национальной валюты всецело связана с глобальным снижением аппетита инвесторов к рисковым активам после публикации слабых данных по экономике США. Сейчас мы не видим фундаментальных факторов для укрепления рубля и возврата курса в район 64 руб./$. При этом рыночные опасения относительно перспектив экономического роста в США продолжат усиливаться на фоне слабых макроэкономических данных. В пятницу будут опубликованы данные по рынку труда США в сентябре. Слабые данные приведут к дальнейшему росту ожиданий смягчения денежно-кредитной политики ФРС США, что будет позитивно для валют развивающихся стран и рубля.
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