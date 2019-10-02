Курс доллара. Прогноз на 3–4 октября

Константин Кочергин, директор казначейства Российская валюта продолжит находиться под давлением До конца недели мы прогнозируем торги по паре доллар/рубль в диапазоне 64,9–65,85 руб./$ и по паре евро/рубль в диапазоне 70,9–71,9 руб./€. Российская валюта продолжит находиться под давлением на фоне снижения аппетита инвесторов к рисковым активам по причине выхода негативных данных по деловой активности в промышленности ведущих экономик мира. Кроме этого в сентябре завершился очередной финансовый год, поэтому активных покупок в начале октября ожидать не стоит. Также котировки нефти находятся на отметке $58 за баррель, что является довольно низким уровнем, чтобы оказывать поддержку российской валюте. Основными событиями станет публикация индексов деловой активности по ЕС в четверг. И выступление председателя ФРС США в пятницу.

Михаил Поддубский, главный аналитик Снижение нефтяных котировок оказывает умеренное давление на валюты развивающихся стран Ухудшение настроений на глобальных рынках и снижение нефтяных котировок оказывают умеренное давление на валюты развивающихся стран. При сценарии удержания нефтяных котировок ниже $60 за баррель и текущем уровне макропоказателей равновесный курс рубля, согласно нашей модели, находится вблизи отметки 66 руб./$. На горизонте до конца недели в базовом сценарии в паре доллар/рубль ориентируемся на диапазон 65–65,5 руб./$.

Антон Покатович, главный аналитик На этой неделе ожидаем движения курса в диапазоне 64,2–65,8 руб./$ К середине недели рублю удается несколько укрепиться, однако курс валюты остается выше 65 руб./$. Помимо сезонной слабости в пользу ослабления рублевого актива продолжают играть факторы рыночной тревожности как за торговые переговоры, так и за процесс импичмента президента США. Данные макростатистики также не позволяют инвесторам забывать о рисках для роста мировой экономики. На этой неделе ожидаем движения курса в диапазоне 64,2–65,8 руб./$.