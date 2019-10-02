«Библио-Глобус» расторг договор о продаже бизнеса компании Thomas Cook

Один из крупнейших российских туроператоров «Библио-Глобус» сообщил о расторжении договора купли-продажи доли бизнеса, заключенного с компанией Thomas Cook Group, которая ранее объявила о своей ликвидации. Международный туроператор сообщал о планах покупки доли российской фирмы в марте 2019 года.

«Решение о расторжении принято в связи с невозможностью исполнения обязательств по отношению к "Библио-Глобус" компанией Thomas Cook Group plc., которая 23 сентября 2019 года объявила о своей ликвидации по причине финансовой несостоятельности»,— говорится в сообщении туроператора.

Весь бизнес, включая торговую марку, деловую репутацию, авторские права, клиентскую базу, переходят предыдущим владельцам.

Ранее предполагалось, что совместное предприятие Ionic Invest и Thomas Cook получат 100% российского туроператора с первоначальным взносом в $10 млн. Thomas Cook должен был получить 30% в совместном предприятии после внесения $3 млн.

Подробнее о планах по покупке «Библио-Глобуса» — в материале “Ъ” «Thomas Cook остановила "Библио-Глобус"».

О причинах ликвидации старейшего туроператора — в публикации “Ъ” «Cook замкнулся».