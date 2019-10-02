Экс-депутату гордумы Екатеринбурга предъявили обвинение в мошенничестве

Бывшему депутату гордумы Екатеринбурга, главе НП «Уралэнергостройкомплекс» (УЭСК) Игорю Плаксину предъявили обвинение по уголовному делу о мошенничестве при строительстве жилого комплекса «Первый Николаевский», пишет Znak.com со ссылкой на источник из числа потерпевших.

В уголовном деле речь идет и о других проектах, которыми занимались компании, связанные с НП УЭСК. Среди них строительство ЖК «Новый Уктус» и ЖК «На Постовского» в Екатеринбурге и реконструкция завода «Пластмасс» в Копейске. Компании не смогли самостоятельно завершить ни один проект из-за нехватки денег.

ЖК «Первый Николаевский» в итоге достраивала компания Prinzip.