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Роуд-муви без конца

Актер Роб Рако в новой рекламной кампании очков Fendi

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В видеоролике актер, модель и музыкант Роб Рако, как истинный романтический герой, едет буквально куда глаза глядят. Но делает это эффектно — в очках из осенне-зимней коллекции.


Сотрудничество итальянского модного дома и Роберта Джозефа Рако (1 млн подписчиков в Instagram) началось этим летом: он представлял солнцезащитные очки Fendi Fiend. Осенью он возвращается, чтобы продемонстрировать новые грани современной мужской независимости.

Роб Рако запечатлен за рулем ретроавтомобиля, мелькают британские пейзажи, но очевидно, что это роуд-муви — путешествие скорее по внутреннему миру героя. Закадровый текст: «Каркасы деревьев и дорога в никуда обрамляют пустоту. Бесцветная роза и безграничное пространство, в котором я искал и нашел свет, озаряющий все вокруг» — напоминает поэзию битников. Встречающиеся редкие прохожие демонстрируют одежду из мужской осенне-зимней коллекции Fendi и очки моделей Futuristic Fendi , Fendi Glass и FF Fendi.

Канадец Роб Рако родился в 1989 году, на телевидении дебютировал в роли Карла Бейкера в сериале «Сверхъестественное». Известность ему принесла роль в телесериале «Ривердейл».

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