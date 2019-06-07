Новым амбассадором мужской коллекции очков и оправ Fendi стал Роб Рако

Актер, музыкант и модель Роберт Джозеф Рако был выбран амбассадором новой мужской коллекции очков и оправ Fendi. Сотрудничество с Робом началось c весенне-летней коллекции и новых солнцезащитных очков Fendi Fiend. Узкая и невесомая рамка из металла отображает футуристический стиль, который подчеркивается конструкцией с тонкими металлическими ободками, обрамляющими линзы и гарантирующими максимальную легкость. Модели выполнены в следующих цветовых сочетаниях: золотистый/красный и розовые линзы, золотистый/коричневый и коричневые линзы, черный и серые линзы. Гамма отражает ключевые оттенки мужской коллекции.

Роб Рако родился в 1989 году в Канаде и дебютировал на телевидении в роли Карла Бейкера в сериале «Сверхъестественное». Он добился всеобщего признания благодаря роли в телесериале «Ривердейл», премьера которого состоялась в 2017 году на канале CW. Шоу было удостоено премии Teen Choice Drama Award. Роб и его коллега по сериалу Кей Джей Апа также входят в состав группы The Good Time Boys.