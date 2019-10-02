Железное лидерство

При взгляде на рейтинг компаний Челябинской области по чистой прибыли (стр. 14–15) становится понятно, что тон здесь задают и еще долго будут задавать предприятия металлургии и связанных с ней отраслей, таких, как горная добыча. Свое и так безоговорочное лидерство укрепил Магнитогорский металлургический комбинат: в этом году его прибыль составила 73,6 млрд, что равно показателю следующих 67 компаний в списке, вместе взятых. И это без учета того, что некоторые из них тоже входят в группу ММК. А если брать во внимание всю металлургическую отрасль, видно, что диверсификация южноуральской экономики пока существует только в декларациях, и, хочется надеяться, в планах властей.

Конечно, металлургией и добычей полезных ископаемых дело не ограничивается. В достаточном количестве не менее традиционные для региона машиностроители, предприятия агропромышленного комплекса и пищепрома, есть два крупных региональных банка. По-прежнему мало застройщиков, и это неудивительно: экспансию в другие регионы местные строительные компании почти не проводят, а внутренний рынок с его низкой добавочной стоимостью не позволяет генерировать чистую прибыль, сопоставимую с показателями крупных промышленников.

Крупный ритейл в Челябинске есть: прежде всего, это компании, относящиеся к сети «Красное&Белое», недавно завершившей объединение с сетями «Дикси» и «Бристоль». Но их присутствие в рейтинге было бы более заметным, если бы бизнес не был раздроблен на большое количество юрлиц. Из других крупных игроков можно отметить «Молнию-SPAR», дочерние компании которой также присутствуют в списке.

Жаль, что, несмотря на все речи и якобы принимаемые меры по поддержке IT-бизнеса, из высокотехнологичных компаний в рейтинге в основном производственные предприятия, а собственно «айтишники» занимают всего две позиции. Хотя, это все же лучше, чем ничего.

Да и вообще, если открыть список 100 лидеров по итогам 2017 года, за некоторым исключением поменялись только позиции, а состав — нет. Возможно, смена областной власти и курса экономической политики как-то повлияет на расстановку сил, и в следующий раз мы увидим больше изменений.

Артур Якушко, редактор Guide «Компании Челябинской области»