Модный приговор

Завершились недели моды сезона весна-лето 2020, по итогам которых можно смело провозглашать победу разнообразия стилей. Классика и авангард, монохром и яркость, викторианство и 1970-е — место найдется для всего и для всех. Украшения дизайнеры предлагают носить те, что подчеркнут индивидуальность: серьги-кольца или серьги-пуговки, колье-цепи или бусы из натуральных камней, пару гигантских браслетов или только один — важно не что, а как.

Цепь

Bottega Veneta, Marques'Almeida, Hermes весна-лето 2020

Если и есть на будущую весну самое модное украшение, то это колье-цепь. Оно чаще всего встречалось на подиумах Нью-Йорка, Лондона, Милана и Парижа. От крупной бижутерии цвета желтого золота у Oscar de la Renta и сдержанных цепей Burberry до буржуазных версий Celine, Chloe и Hermes.

Серьги-кольца

Dolce&Gabbana, Proenza Schouler, Etro показ весна-лето 2019-2020

Вечно актуальный аксессуар, со времен 1970-х годов не теряющий верхних позиций в модных чартах. Versace и Giorgio Armani предлагают носить крупные кольца, Hermes и Phillip Lim — кольца среднего размера, но самые заметные (разомкнутые, широкие, золотые) ожидаются у американцев Proenza Schouler.

Жемчуг

Dolce&Gabbana, Junya Watanabe, Simone Rocha весна-лето 2020

Главный прорыв в индустрии украшений последних пары лет, жемчуг по-прежнему в моде. Асимметричные серьги производства Mizuki появились на показе Jason Wu, Prabal Gurung продолжили сотрудничество с ювелирной компанией Tasaki, а у Simone Rocha будут новые поступления бестселлеров — жемчужных серег и украшений для волос.

Асимметрия

Jil Sander, Off White, JW Anderson весна-лето 2020

Мода носить разные серьги или вообще только одну уже переросла стритстайл-тренд и почти превратилась в мейнстрим. Длинную серьгу можно найти у Ann Demeulemeester, круглую — у Alberta Ferretti и Missoni. А за самым хайповым вариантом стоит обратиться к JW Anderson — моносерьга из прозрачных кристаллов смотрится действительно завораживающе.

Большой браслет

Saint Laurent, Chloe, Moschino весна-лето 2020

Энтони Ваккарелло нарядил моделей на показе Saint Laurent в целую стопку массивных браслетов для каждого запястья и предлагает носить их с черным жакетом и голубыми джинсами или длинным платье из ткани с люрексом в богемном стиле. Солидарность дизайнеру выразили стилисты Chloe, Balmain, Moschino и Salvatore Ferragamo, хотя и в более сдержанной манере.

Бусы

Ashish, Marc Jacobs, Christian Dior весна-лето 2020

Дом Christian Dior обладает такой трендообразующей силой, что даже если бы колье и браслеты из натуральных бусин больше не появились бы ни у кого, они все равно стали бы непременной модной покупкой сезона. Но бусы есть также у Prada, Marc Jacobs, Ashish и Ermanno Scervino.

Колье в этническом стиле

Isabel Marant, Etro, Saint Laurent весна-лето 2020

Украшения из искусственно состаренного серебра являются отличительной особенностью стиля марок Etro и Isabel Marant. Будущая весна исключением не станет, тем более что нарядов этнического характера в бутиках ожидается достаточное количество. Похожие украшения можно также найти у Saint Laurent, апологета богемно-этнического направления моды.

Воротничок или брошь

Dolce&Gabbana, Burberry, Miu Miu весна-лето 2020

Интересная вещь была обнаружена на показах Burberry, Coach и Dolce & Gabbana — цепочка, соединяющая концы воротничка или полы жакета. Родом из классического мужского гардероба денди, такой аксессуар может послужить отличительной чертой личного стиля современной модницы. Его родственница классическая брошь весной будет в коллекциях Erdem и Dries Van Noten.

Серьги-пузыри

Y/Project, Nina Ricci, Prada весна-лето 2020

Привет ретрофутуризму 1960-х передали дизайнеры Nina Ricci, Prada и Y Project. По соседству с главенствующей тенденцией на асимметричные серьги-каффы этот стилеобразующий аксессуар будет выглядить оригинально, смело и необычно. То, что называется, назад в будущее.

Екатерина Зиборова