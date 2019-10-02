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Мосгорсуд отложил рассмотрение апелляции на приговор фигуранту «московского дела» Подкопаеву

Московский городской суд отложил рассмотрение апелляции на приговор фигуранту «московского дела» Ивану Подкопаеву, осужденному за распыление химического вещества в лица полицейских и росгвардейцев. Рассмотрение жалобы откладывают во второй раз.

Первый раз апелляцию не смогли рассмотреть из-за ненадлежащего уведомления господина Подкопаева о дате заседания. На этот раз перенос инициировал новый адвокат Алексей Чернышев. Он попросил дать ему время рассмотреть для ознакомления с материалами дела.

Напомним, Тверской районный суд Москвы 3 сентября приговорил господина Подкопаева к трем годам лишения свободы в колонии общего режима по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). По версии следствия, на акции 27 июля он «распылил агрессивное химическое вещество в лица сотрудников полиции и военнослужащих Росгвардии».

Подробнее о решениях суда по фигурантам «московского дела» — в материале “Ъ” «Осужденные и освобожденные».

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