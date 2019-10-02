Крымский блогер получил два года колонии за пропаганду терроризма

Южный окружной военный суд (ЮОВС) приговорил к двум с половиной годам в колонии-поселении 36-летнего YouTube-блогера из Крыма Наримана Мемедеминова за публичные призывы к террористической деятельности и оправдание терроризма (ч. 1 ст. 205.2 УК РФ), сообщила пресс-служба суда. Нариману Мемедеминову также запрещено в течение двух лет администрировать сайты. Гособвинитель просил назначить подсудимому шесть лет лишения свободы и пять лет запрета деятельности, связанной с интернетом.

Блогер Мемедеминов, согласно обвинению, размещал на YouTube видеоролики, поддерживающие и пропагандирующие терроризм. Ему вменялась ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, которая предполагает более строгое наказание. Однако суд переквалифицировал обвинение, смягчив наказание. По мнению подсудимого, высказанному в прениях сторон, он является политзаключенным. Кроме того, Нариман Мемедеминов считает себя гражданином Украины, проживающим в «оккупированном Крыме». Разделяя взгляды запрещенной в России террористической организации «Хизб-ут-Тахрир», Нариман Мемедеминов утверждает, что организация является политической партией приверженцев ислама.

Олег Горяев, Ростов-на-Дону