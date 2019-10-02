«Краснодарский край готов делать курорты круглогодичными» Поток отдыхающих, приезжающих в Краснодарский край, продолжает расти. При этом в регионе развивают альтернативные пляжному виды туризма — аграрный, винный и другие.

О том, почему курорты региона не являются друг для друга конкурентами и как Кубань будет позиционировать себя в качестве античной территории, „ЭР” рассказал губернатор Вениамин Кондратьев.

BUSINESS GUIDE: Высокий сезон позади — сколько отдыхающих Кубань уже приняла на данный момент? Сколько прогнозируется до конца года?

Вениамин Кондратьев: С начала года Краснодарский край посетили уже более 13,5 млн человек. Из них 10,5 млн туристов отдохнули на кубанских курортах летом.

Это говорит о том, что турпоток в край растет. Даже несмотря на то, что этим летом мы не принимали таких событий мирового уровня, как, например, чемпионат мира по футболу в прошлом году. Зато прошло множество других знаковых событий для края — открытие маршрута «Золотое кольцо Боспорского царства», «Кинотавр» и «Киношок», «Новая волна», популярные гастрономические фестивали, выставки и концерты.

Хочу отметить тенденцию — туристы к нам едут не только на Черноморское побережье. Все большую популярность приобретают курорты Азовского моря, горный отдых в Апшеронском и Мостовском районах.

Есть все предпосылки к тому, что в этом году мы примем туристов ничуть не меньше, чем в 2018-м. Для этого мы стараемся поддерживать и развивать инфраструктуру, разрабатываем новые комплексные туры, составляем насыщенный событийный календарь. И, что крайне важно, мы расширяем географию авиаперелетов. К примеру, на форуме в Сочи с Астраханской областью мы подписали соглашение об увеличении числа прямых рейсов между регионами. Уверен, жители области с удовольствием будут отдыхать в нашем крае. Прямое авиасообщение с кубанскими курортами есть уже и из Владикавказа, Воронежа, Саранска, Брянска, Иваново и Калуги.

BG: Несмотря на большой поток отдыхающих, курорты побережья все же конкурируют друг с другом за туристов. Чем, по вашему мнению, отличается отдых в разных точках нашего побережья?

В. К.: Речь идет не о конкуренции, а скорее, о специализации. Ведь у каждой территории есть своя «фишка», отличительная особенность. И тут важно эффективно использовать свои ресурсы, делать акцент на направления туризма, которые соответствуют особенностям курорта.

Например, Анапа и побережье Азовского моря — это традиционно семейные курорты, где в основном расположены детские оздоровительные лагеря. Тот, кто любит песчаные пляжи и теплое море, выберет такой отдых. Здесь множество вариантов развлечений для детей и родителей. Это привлекает определенную категорию туристов.

И напротив, любители эногастрономического туризма, дегустации и активного отдыха, скорее, выберут Новороссийск и Темрюкский район. Здесь живописные виноградники и винодельни, которые помимо производства вина организуют экскурсии по территории предприятий, винные туры. Что, кстати, в последнее время пользуется особой популярностью. Флагман в этом направлении — Абрау-Дюрсо. В последние годы у него появляется множество достойных последователей. Значит, дело живет.

А вот Сочи, Геленджик и Туапсинский район — это универсальные курорты, где можно найти развлечения практически на любой вкус. Причем Сочи превратился в круглогодичный курорт, который интересен гостям не только летом. Зимой основной поток туристов стремится в горы, осенью и весной курорт становится центром интересных событий: спортивных, культурных, деловых, которые выходят уже на международный уровень.

Активный и семейный отдых могут предложить Лабинский, Апшеронский и Мостовский районы — горный и предгорный кластеры края. Наш край настолько богат на красивые места и по-своему уникален, что каждый турист найдет здесь отдых по душе.

BG: В крае увеличивается количество продуманных пакетных предложений — когда туристы не просто приезжают на море, а могут планировать свой отдых. Может ли такой вид отдыха занять существенную нишу на туристическом рынке?

В. К.: Я бы сказал, что уже занимает. Мир меняется, туристы становятся активнее, избирательнее, и обычным пляжем и купанием в море их уже не удивить. Поэтому, мы стараемся предоставить отдыхающим разнообразный досуг. Например, в Красной Поляне некоторые объекты размещения гостям сразу предлагают туры со скидкой на посещение пиковых отметок гор.

Опять же событийный туризм, гастротуризм — тоже становятся точками притяжения. В прошлом году мы создали событийную дирекцию, которая теперь формирует календарь мероприятий. Он публикуется в открытом доступе и пополняется буквально каждую неделю. Так мы стараемся удержать своих туристов. Чтобы посещение нашего края было не разовым, а появилось желание вернуться вновь, открыть для себя новые интересные места для отдыха, посетить мероприятия, на которые, возможно, не успел попасть ранее.

BG: Насколько интенсивно в регионе развивается агротуризм? Почему, по вашему мнению, сельхозпредприятия решают заниматься еще и этим направлением? Помимо агро- и энотуризма предприятия края часто употребляют слово «экотуризм». Что именно вкладывают в это понятие на Кубани?

В. К.: Стоит начать с того, что Краснодарский край — прежде всего, аграрный регион. И конечно, аграрный туризм у нас имеет большие перспективы. Люди всегда отдают предпочтение натуральным и экологически чистым продуктам. И сегодня жители мегаполисов все больше тянутся к природе. Мы со своей стороны можем предложить туры, которые полностью погружают в деревенский быт. Человек получает представление о культурно-этнографических особенностях места, где он путешествует, знакомится с природными богатствами края. Сюда можно отнести не только посещение, например, Кавказского биосферного заповедника, но и рыбалку, прогулку на лошади, сбор фруктов в саду.

Сегодня в Краснодарском крае уже работает более 100 объектов агротуризма. За последние три года их количество выросло в два с половиной раза, а число туристов, посетивших эти объекты, более чем на треть. Пожалуй, именно в этой сфере туризма появляется больше всего прорывов.

«Самую объективную оценку состоянию санаторно-курортного и туристского комплекса края дают нам сами отдыхающие. Видимо, не просто так они приезжают на наши курорты со всей страны, из ближнего и дальнего зарубежья. Если углубиться в цифры и статистику, то треть туристов посещают курорты Кубани часто, а 15% – постоянно»

BG: Количество отдыхающих постоянно растет, и для небольших курортов — как, например, Геленджик — это становится проблемой, поскольку нагрузка на коммунальную и другую инфраструктуру курорта существенно увеличивается. Смогут ли курорты принимать еще больше туристов без ущерба для качества этого отдыха и что для этого необходимо сделать?

В. К.: Это очень важный вопрос. В последнее время мы все чаще говорим о развитии наших курортов с точки зрения улучшения экологии, потому что это напрямую влияет на качество жизни. Уже сегодня мы видим, какие проблемы могут возникнуть в среднесрочной и долгосрочной перспективе. И стараемся развивать инфраструктуру, чтобы она справлялась с дальнейшим ростом туристического потока, держим руку на пульсе. В целом все вопросы устойчивого развития затрагиваются в Стратегии-2030. И мы обязательно будем уделять им внимание. Например, на благоустройство Геленджика в рамках нацпроекта было выделено более 27 млн рублей. Мы создадим на курорте новые общественные пространства, реконструируем набережную.

Распределение турпотоков и создание новых точек притяжения также частично помогает разгрузить инфраструктуру уже популярных курортов. Например, активный отдых оттягивает часть туристов с побережья в горные и предгорные территории, аграрный — в степную зону.

Создание качественной туристической инфраструктуры на Азовском побережье, которое сейчас загружено сравнительно слабо, также может привлечь новых отдыхающих и разгрузить другие курорты.

BG: Объем курортного сбора в крае уже составил около 200 млн руб. Много это или мало для региона? Какие конкретно задачи это позволит решить в городах-курортах в ближайшей перспективе?

В. К.: Вы, наверное, знаете, что из-за чемпионата мира по футболу мы перенесли начало эксперимента. При этом мы установили минимальную сумму налога. Поэтому полученные 200 млн рублей в масштабах края — это небольшая сумма. Но важно, что каждый рубль пойдет на благоустройство муниципалитетов, которые принимают туристов. Я уже говорил, что средства курортного сбора пойдут на территории, в которых этот сбор был оплачен. Очень важно, что решение, куда именно пойдут деньги, принимают непосредственно местные жители.

К тому же важно понимать, что пока курортный сбор существует в режиме эксперимента. В каком размере и на какой территории он будет собираться в будущем — вопрос пока открытый.

BG: Краснодарский край вошел в проект «Гастрономическая карта России». Почему было решено принять в нем участие и какую пользу это принесет региону?

В. К.: Нам повезло жить в одном из лучших уголков страны — многонациональном, гостеприимном крае, где переплелось множество самобытных культур, традиций и обычаев. И об этом хочется и нужно рассказывать. В Краснодарском крае соединились, как минимум, три всемирно признанные кухни — казачья, кавказская и средиземноморская. И это, несомненно, привлекает туристов.

Поэтому гастрономический туризм, который сегодня так популярен во всем мире, получил свое развитие и в нашем крае. Кстати, мы стали одним из пилотных регионов-участников проекта.

Уже существует путеводитель «Гастрономическая карта Краснодарского края». В него вошли 24 объекта эногастрономического туризма. Для отдыхающих — это своего рода навигатор по местам, где представлены блюда региональной кухни, а также фермерские хозяйства и магазины. Уверен, попробовав на отдыхе настоящие кубанские вина, сыры, чай, наши гости по достоинству их оценят и после этого будут искать их на прилавках магазинов.

BG: На Российском инвестиционном форуме в этом году край активно продвигал проект «Золотое кольцо Боспорского царства». Каких вложений (не только финансовых) потребует от региона его реализация и что Кубань в итоге получит?

В. К.: Маршрут Боспорского царства — это совершенно новый тур, и, на мой взгляд, серьезный магнит для привлечения туристов со всей страны и зарубежья. Мы его реализуем вместе с Ростуризмом, Русским географическим обществом, а также Республикой Крым, городом Севастополем, Ростовской областью. Это хороший пример межрегиональной кооперации в сфере туризма.

Серьезных затрат проект не потребует. Все туристические объекты, которые вошли в «Золотое кольцо Боспорского царства» — это действующие музеи, парки развлечений, достопримечательности. В тур мы включили дегустацию вина и сыров, производимых в крае.

Кстати, мы впервые заявили о России, и в частности о Кубани, как о центре античной цивилизации. Это позиционирование вызвало интерес со стороны наших туристов, и даже иностранцев. Ведь до этого многие не знали о существовании этого древнего государства.

«В последнее время мы все чаще говорим о развитии наших курортов с точки зрения улучшения экологии, потому что это напрямую влияет на качество жизни. Уже сегодня мы видим, какие проблемы могут возникнуть в среднесрочной и долгосрочной перспективе. И стараемся развивать инфраструктуру, чтобы она справлялась с дальнейшим ростом туристического потока, держим руку на пульсе»

BG: Увеличивается ли поток туристов в межсезонье? Насколько большой потенциал вы видите в этом направлении в крае и чего не хватает, чтобы в разы увеличить число туристов в холодные месяцы?

В. К.: Безусловно, рост есть. И неплохой. За последние два года число туристов в месяцы «низкого сезона» выросло на 30%. Потенциал у этого направления велик. Ведь Краснодарский край — это не только пляжи и море, но еще и горы, здравницы и санатории.

Кстати, лечебно-оздоровительный туризм играет здесь особую роль. Укреплять здоровье в кубанских здравницах вне сезона не только полезно, но и очень выгодно. В этот период можно получить лечение с хорошей скидкой. Наши санатории предлагают более 500 различных лечебных и оздоровительных программ.

То же самое могу сказать и про горноклиматический туризм. Горы привлекают туристов не только снежной зимой. Осенью и весной отдыхающие могут проехать по тропам на горном велосипеде, подняться на высоту более двух тысяч метров, чтобы насладиться видами.

Кроме того, круглый год актуален активный, эногастрономический, событийный, деловой и культурно-познавательный туризм. Если мы будем активно продвигать эти направления, то и туристический поток, соответственно, продолжит расти.

BG: Нередко приходится слышать, что в Краснодарском крае соотношение «цена-качество» якобы ниже, чем в Турции или других странах. Тем не менее, поток туристов растет. Как в реальности обстоят дела и что еще нужно сделать для повышения качества отдыха на черноморском побережье?

В. К.: Отвечу так: самую объективную оценку состоянию санаторно-курортного и туристского комплекса края дают нам сами отдыхающие. Видимо, не просто так они приезжают на наши курорты со всей страны, из ближнего и дальнего зарубежья. Если углубиться в цифры и статистику, то треть туристов посещают курорты Кубани часто, а 15% — постоянно.

Мы располагаем самой развитой сетью гостиниц и отелей в России — классификацию прошли более 4 тысяч объектов. Для сравнения: лидер по турпотоку в стране — Москва, которую в среднем посещают 20 млн туристов в год, располагает меньшей сетью классифицированных средств размещения — их там чуть более тысячи.

Благодаря проекту «Золотое кольцо Боспорского царства» Кубань стала известна как один из центров античной цивилизации Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Да, в Турцию туристы привыкли ехать за популярным отдыхом по системе «все включено». Но, по сути, там такие же пляжи, гостиницы и побережье. Просто с другой системой оценки. И наши курорты могут составить им вполне достойную конкуренцию, если перейдут на такой же формат.

Поэтому два года назад мы решили развивать это направление. Существуют методические рекомендации предоставления услуг по системе «все включено» и «ультра все включено». Они были составлены на основе анализа зарубежного опыта, наши специалисты постарались собрать лучшие практики, чтобы применить их у себя. При этом стоит отметить, что каких-то определенных мировых стандартов данной системы не существует, и зачастую набор услуг определяет непосредственно менеджмент отеля.

В итоге к этому курортному сезону мы перезагрузили уже 70 отелей под формат «все включено». Для сравнения, еще в 2017-м мы могли предложить отдыхающим только 30 таких средств размещения.

И загрузка этих отелей в высокий сезон достигает практически 100%, а в низкий — около 80%. В этих отелях клиентов гораздо больше, чем в других гостиницах той же звездности, но не работающих в формате all inclusive.

BG: Какими мерами господдержки сегодня пользуются предприятия туристического кластера? На какие цели выдаются средства, и каким должен быть эффект?

В. К.: Поддержку получают предприятия туристического кластера, и особенно инвесторы, готовые зайти в эту отрасль. Это, например, временное освобождение от уплаты налога на имущество организаций на время окупаемости инвестпроекта. Также инвесторы могут претендовать на аренду земельных участков без проведения торгов и другие преференции.

Еще одна действенная форма поддержки — сопровождение инвестиционных проектов. К слову, на экономических форумах мы всегда заключаем достаточное количество соглашений именно в туристической сфере.

В целом, развитие курортной отрасли всегда было и будет одним из приоритетных направлений экономики края, я бы даже сказал стратегическим. Поэтому мы готовы совершенствоваться, делать курорты популярными и круглогодичными, внедрять новые туры и предложения, плотнее работать с инвесторами и доводить уровень сервиса и услуг до международных стандартов. У нас красивейший колоритный край, и мы хотим, чтобы его оценили как можно больше туристов.

Беседовал Михаил Лукашов