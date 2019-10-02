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Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ   |  купить фото

Чекистам оценили убийства

Вынесен приговор по делу так называемой «тюменской банды ФСБ»

Выездная сессия Уральского окружного военного суда вынесла приговор членам «тюменской банды ФСБ» — прапорщику Евгению Гладких, тренеру по самбо чекистов Александру Кобылину и гражданскому Сергею Синякову. Они получили от 12 до 25 лет лишения свободы за убийства семи человек и нападения на местных предпринимателей.


В Тюменском облсуде выездная сессия Уральского окружного военного суда огласила приговор трем жителям региона — Евгению Гладких, Александру Кобылину и Сергею Синякову. Они были признаны виновными в убийствах семи человек и нападениях на местных предпринимателей. Рассмотрение уголовного дела было перенесено в Тюмень из Екатеринбурга в связи с тем, что свидетели и потерпевшие находились именно там, и их доставка в Екатеринбург могла бы затянуть ход процесса. В итоге прапорщик ФСБ Евгений Гладких был осужден на 25 лет лишения свободы, тренер по самбо, тренировавший чекистов, Александр Кобылин — на 12 лет колонии, а гражданский Сергей Синяков — на 13 лет лишения свободы.

Кроме того, суд частично удовлетворил исковые требования родственников убитых — суммарно обвиняемые должны выплатить порядка 6 млн руб. Приговор на данный момент в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.

Напомним, обвиняемым инкриминировалась серия убийств, которые они совершали с декабря 2008-го по декабрь 2016-го. По версии следствия, организатором группировки был капитан ФСБ Владимир Гилев (в отношении него уголовное дело было прекращено в связи с его смертью в СИЗО в 2016 году). Изначально члены группировки решили заняться хищением денег у местных бизнесменов. Так, в конце 2008 года они участвовали в хищении сейфа у начальника цеха «Тюменьводоканала» Александра Алешина, которого оперативники МВД задержали по делу о коммерческом подкупе (ст. 204 УК РФ). В ходе оперативного эксперимента сотрудники силовых структур узнали, что в кабинете господина Алешина стоит небольшой сейф с 2,6 млн руб. Его чекисты решили украсть, правда, в нем оказалось только 5 тыс. руб. Позже они напали на дом бизнесмена Глованичева, который находился в разработке оперативников как обнальщик. Бизнесмен был похищен и убит.

После этого члены группировки стали нападать на местных предпринимателей, угрожать им, а затем предлагать «крышу». Например, совладельцу компании «Альянс 99» Бахадиру Ибрагимову они слали угрожающие СМС с требованием выплатить $1 млн. Когда он обратился к чекистам за помощью, они представили бизнесмену мигранта, который якобы отправлял СМС с угрозами, и убили его. В ходе расследования выяснилась и причастность группировки к серии убийств таксистов в Тюмени: они похищали машины для совершения акций устрашения против бизнесменов, которым хотели организовать «крышу». Именно при раскрытии серии нападений на таксистов оперативники уголовного розыска регионального МВД и вышли на след так называемой «банды ФСБ».

В ходе судебного следствия свою вину полностью отрицал лишь Александр Кобылин, который заявлял, что его пытали и таким образом получили от него явку с повинной. Остальные подсудимые в суде полностью раскаялись. Военные прокуроры просили для Евгения Гладких пожизненного лишения свободы, а для Александра Кобылина 18 лет колонии. На данный момент, по сведениям “Ъ”, документов об обжаловании приговора от сторон не поступало.

Игорь Лесовских


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