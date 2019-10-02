В новый год с новым мэром

Городская дума утвердила положение о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность мэра Челябинска. Принимать документы от претендентов будут с 7 по 21 октября. Очное собеседование с кандидатами состоится 12 ноября. До начала декабря депутаты выберут главу города. В конкурсную комиссию вошли четыре представителя «Единой России», депутатам от оппозиционных партий не удалось войти в ее состав. Политологи говорят, что члены гордумы традиционно будут поддерживать решение, которое примет губернатор по согласованию с администрацией президента. Эксперты считают наиболее вероятным кандидатом на пост мэра исполняющую обязанности главы города Наталью Котову.



Челябинская гордума на внеочередном заседании 1 октября утвердила положение о проведении конкурса по выбору мэра. Прием документов от претендентов на должность продлится с 7 по 21 октября. Для участия в конкурсе кандидатам необходимо написать заявление, предоставить паспортные данные, копии трудовой книжки и диплома, справку об отсутствии или наличии судимостей. Конкурс будет проходить в формате собеседования 12 ноября. Члены конкурсной комиссии будут задавать устные вопросы о системе муниципального управления. Также каждому кандидату дадут 10 минут для рассказа о том, как он видит работу мэра. Представлять концепции социально-экономического развития города, как это было на прошлых конкурсах, претенденты не будут. По результатам собеседования комиссия выберет не менее двух кандидатов. В течение двух недель после собеседования будет организовано заседание челябинской гордумы, где депутаты выберут нового мэра из предложенных комиссией кандидатур. Решение будет принято 19 или 26 ноября.

На внеочередном заседании депутатский корпус также делегировал четырех членов в конкурсную комиссию. В нее вошли депутаты от «Единой России» Олег Иванов, Денис Лапотышкин, Галина Киреева, Олег Толмачев. Депутат от «Справедливой России» Владимир Корнев предложил включить в состав комиссии и руководителя фракции своей партии Валентину Курину, однако на голосовании члены гордумы ее не поддержали.

Перед заседанием депутатов у здания мэрии встречал активист движения «СтопГОК» Василий Московец, который участвовал в последнем конкурсе по выборам главы в начале этого года. Господин Московец вышел на одиночный пикет с плакатом «Челябинск за прямые выборы мэра». Он рассказал “Ъ-Южный Урал”, что таким образом высказал протест против «процедуры, которую не поддерживает большинство челябинцев».

«Кто-то из депутатов шел мимо меня, кто-то опускал глаза. Этот конкурс будет еще хуже, чем тот, что был в феврале. Не предусмотрено тестирование для оценки компетенций, психологических особенностей и знания законодательства. В этом году также не будут кандидаты представлять программы развития города. Регламент выступления будет всего 10 минут»,— отметил Василий Московец. Несмотря на негативное отношение к непрямым выборам мэра, лидер движения «СтопГОК» намерен участвовать в конкурсе в качестве кандидата.

Прямые выборы мэра были отменены в Челябинске в 2010 году. В 2019-м конкурс по отбору кандидатур на должность мэра проходит в городе уже во второй раз. В феврале все депутаты, за исключением представителя КПРФ Константина Нациевского, проголосовали за назначение Владимира Елистратова, который руководил Челябинском после отставки Евгения Тефтелева. Через четыре месяца после этого они единогласно освободили господина Елистратова от должности. Врио губернатора региона Алексей Текслер тогда заявил, что самостоятельно принял решение об увольнении мэра. На место господина Елистратова в статусе «врио» утвердили Наталью Котову. Господин Текслер не раз заявлял, что хотел бы видеть ее полноправным мэром Челябинска. Новый председатель гордумы Андрей Шмидт также говорил, что «депутатам надо объединиться вокруг Алексея Текслера и Натальи Котовой».

Политолог Андрей Лавров также считает наиболее вероятным кандидатом на пост мэра Челябинска госпожу Котову, потому что ее поддерживает губернатор.

«На этом конкурсе ни о какой конкурентности говорить не приходится. В России есть единая вертикаль власти. Решение будет принимать губернатор. Я надеюсь, что следующие выборы будут прямыми, потому что система непрямых выборов себя не оправдала. Кандидатов будут проверять депутаты, которые никогда не занимались муниципальным управлением, они не представляют функционал, который должен выполнять глава города. Только прямые выборы могут быть чем-то серьезным. Но пока предпосылок к возвращению прямых выборов нет»,— отметил господин Лавров.

Карина Кальярова