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Спасатели Башкирии призвали чиновников потратить 90 млн рублей на новые пляжи

Руководитель госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров сегодня призвал муниципалитеты найти финансирование на оборудование новых пляжей. По его оценке, количество пляжей надо увеличить с 79, которое было этим летом, до 200, так как большая часть погибших на воде (по итогам 9 месяцев — 51 человек) купались в необорудованных местах. Сопутствующей причиной смертности на воде стало алкогольное опьянение: в этом состоянии находились 70% утонувших, отметил чиновник, но конкретных мер по этому поводу предлагать не стал.

Этим летом в муниципалитетах количество оборудованных пляжей выросло на 14, сообщил господин Гумеров, но, например, в Уфимском и Туймазинском районах их стало меньше.

В госкомитете предлагают найти на оборудование пляжей дополнительно 94,4 млн руб. — примерно по 800 тыс. руб. на каждый с учетом зарплаты сотрудников. На первом этапе Фарит Гумеров призвал каждый муниципалитет определить хотя бы по два новых места для организации пляжа в 2020-2021 годах.

Глава региона Радий Хабиров, услышав, о каких суммах идет речь, заявил, что пока ее давать не готов. По его мнению, «оборудование пляжа не так много стоит» — достаточно «почистить территорию, привезти несколько машин песка, установить раздевалки, спасательный пост, обследовать дно, провести анализ воды». Альтернативную оценку стоимости оборудования пляжа господин Хабиров не привел.

Влада Шипилова


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