На 82-м году жизни умер фотограф Александр Награльян. Он более 25 лет проработал в журнале «Огонек». Прощание с фотографом состоится 2 октября в 12:00 на Троекуровском кладбище.

Александр Награльян родился в 1938 году. В 1962 году он опубликовал первую фотографию в армейской газете «Крылья победы». Учился во ВГИКе на операторском факультете, окончил курсы фоторепортажа при Доме журналистов. В 1964 году начал работать в «Литературной газете», параллельно сотрудничая с «Правдой», «Комсомольской правдой», «Вечерней Москвой».

В 1968 году Александр Награльян пришел фотокорреспондентом в журнал «Огонек», где в итоге проработал более 25 лет. За эти годы он снял для издания более 100 обложек. Его работы были отмечены призами многих отечественных и международных фотовыставок.

Александр Награльян о своих снимках — в интервью «Огоньку» 2014 года.