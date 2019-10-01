В Санкт-Петербурге закрыли дамбу из-за подъема уровня воды в Неве

В Санкт-Петербурге в связи с прогнозируемым поднятием воды в Неве до критических отметок закрыли затворы комплекса защитных сооружений (КЗС) от наводнений, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по городу.

Дамба была закрыта в 7:12, движение нагонной воды от Финского залива к Санкт-Петербургу остановлено. Закрытие затворов КЗС связано с усилением ветра и неблагоприятным прогнозом синоптиков о возможном подъеме уровня воды до опасных значений (+160... +170 см).

Движение пассажирских и грузовых судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру остановлено. Движение автомобилей по транспортной составляющей комплекса проходит в штатном режиме.