Штаб шведского флота возвращается на подземную базу из-за «российской угрозы»

Штаб-квартира шведских военно-морских сил (ВМС) возвращается на подземную базу на острове Мускё, построенную для ВМС в 1950–1960-х годах. Делается это в качестве оборонительного шага против «усиливающейся военной мощи» России, передает The Guardian.

Таким образом, после 25-летнего отсутствия на базе ВМС вновь будут получать команды оттуда.

База предназначалась для безопасного базирования подводных лодок и небольших надводных кораблей в условиях войны с применением ядерного оружия. Была законсервирована, частично используется как гражданская верфь и вспомогательная стоянка флота.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что угроза ядерной войны за последние годы возросла, столкновение может произойти даже против воли ядерных держав. Виной тому, по его словам, «опасные и безответственные» действия западных стран, расшатывающих международно-правовые основы режима нераспространения и контроля над вооружениями.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Борьба за мир во всем МИДе».