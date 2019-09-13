Борьба за мир во всем МИДе Как Россию призвали перестать разоружаться и снова начать бороться за мир

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков выступил с тревожным заявлением: угроза ядерной войны за последние годы возросла, столкновение может произойти даже против воли ядерных держав. Виной тому, по его словам, «опасные и безответственные» действия западных стран, расшатывающих международно-правовые основы режима нераспространения и контроля над вооружениями. При этом свое заявление Сергей Рябков сделал на презентации доклада российских экспертов, считающих традиционные механизмы ограничения вооружений неэффективными и призывающих Россию перестать разоружаться, а вместо этого открыть новый фронт борьбы — за мир.

В агентстве ТАСС прошла презентация доклада известных политологов Сергея Караганова (НИУ ВШЭ, СВОП) и Дмитрия Суслова (НИУ ВШЭ) о «Новом понимании и путях укрепления многосторонней стратегической стабильности». “Ъ” подробно писал о содержании этого документа. Он среди прочего интересен тем, что, хоть и был подготовлен при поддержке МИДа и Госдумы, во многом противоречит традиционным подходам Москвы к оценке стратегической стабильности и контролю над вооружениями.

Эксперты призывают Россию отказаться от концепции ядерного паритета с США, не держаться за подписанные еще во времена холодной войны документы и вообще перестать разоружаться.

Вместо этого Москва, по их мнению, должна, с одной стороны, сделать ставку на многостороннее сдерживание, а с другой — возглавить глобальную борьбу за мир.

Сергей Рябков о работе экспертов высказался так дипломатично, что понять, согласен ли он с их выводами, было решительно невозможно. Назвав авторов доклада «учеными-разоруженцами» (хотя после прочтения документа скорее напрашивался термин «вооруженцы» или «сдерживанцы»), замминистра отметил, что предлагаемые ими идеи «насыщены свежими подходами, нетрадиционными взглядами и отражают очень творческую аналитическую мысль».

Он добавил, что в МИДе «почерпнули и в процессе работы, и в самом докладе немало, в том числе практически применимого как в плане оценок и анализа происходящего, так и в плане возможного рассмотрения путей дальнейшего движения в нынешнем довольно бурном море международных отношений». Но в дальнейшем замминистра дал понять, что к отказу от привычного понимания стратегического баланса и кардинальному пересмотру подходов к отношениям с США и другими ядерными державами российские власти пока не готовы. «Мы не говорим о том, что все это (система контроля над вооружениями.— “Ъ”) должно быть застывшей конструкцией. Совершенно нет,— сказал Сергей Рябков.— Но нельзя все это наследие даже умозрительно представить утратившим актуальность только в силу того, что поменялись какие-то приоритеты или возникают новые обстоятельства».

Он заверил, что Москва продолжит склонять Вашингтон к продлению истекающего в 2021 году Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) и добиваться того, чтобы американцы прислушивались к озабоченностям со стороны Москвы по поводу соблюдения Вашингтоном этого соглашения. Авторы доклада в целом также выступают за продление СНВ-3 на пять лет, но считают возможным и сохранить лишь некоторые его положения, отказавшись от количественных ограничений, или же вовсе заменить его добровольными обязательствами.

Впрочем, по ряду вопросов участники дискуссии были единодушны. Так, Сергей Рябков предупредил: «Есть риск возникновения ядерной войны. Особенно заметно негативная динамика проявляется в последний год».

О возросшей опасности ядерной войны сказано и в докладе экспертов. По словам Сергея Караганова, нынешняя обстановка в этом плане напоминает 60-е годы прошлого века.

Вину за сложившуюся ситуацию участники презентации также единодушно возложили на западные страны, прежде всего США. Замглавы МИД РФ обвинил их в «крайне опасном и безответственном поведении». А российские эксперты предложили ввести в обиход два новых термина: «стратегический паразитизм» («свойственное западным элитам ощущение, что война между великими державами невозможна, потому что она невозможна в принципе») и «стратегическая фривольность» («рискованные и чреватые военным столкновением шаги, предпринимаемые в надежде, что в реальности большой войны не произойдет»).

Присутствовавший на мероприятии представитель Госдумы сказал, что вскоре парламентарии представят руководству страны новую концепцию борьбы за мир. Будет ли эта борьба такой же ожесточенной, как во времена СССР, он не уточнил.

Елена Черненко