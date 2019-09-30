ЮУЖД рассматривает возможность запуска скоростного поезда Челябинск-Магнитогорск

На Южно-Уральской железной дороге успешно прошла тестовая поездка скоростного электропоезда «Ласточка» по маршруту Челябинск – Магнитогорск. Общее время в пути с техническими остановками в Троицке и Карталах составило 4 часа 9 минут, сообщает пресс-служба ЮУЖД.

Скорость поезда на отдельных участках во время проведения эксперимента составила 140 км/ч. Максимальная скорость «Ласточки» – 160 км/ч. Длина состава – 130 м.

Как отметил начальник Южно-Уральской железной дороги Анатолий Храмцов, если скоростной рейс Челябинск-Магнитогорск будет запущен, время в пути не будет превышать четырех часов. «Магнитогорск и Челябинск – это только начало. Другие наши перспективные направления в Челябинской области: Челябинск – Златоуст, Челябинск – Миасс», – заявил господин Храмцов.