В Таганроге у браконьеров изъяли улов на 7 млн рублей

В Таганрогском заливе Азовского моря сотрудники пограничной службы пресекли браконьерский промысел рыбы на 7 млн руб., сообщает пресс-служба ПУ ФСБ России по Ростовской области.

Пограничный наряд задержал браконьеров на береговой полосе в районе Таганрога, когда они выгружали из лодки в автомобиль рыбу частиковых пород, в числе которых были запрещенные к вылову в водах Азовского моря.

У рыбаков изъяли автомобиль, лодку и незаконно добытую рыбу. В их отношении возбудили дело об административном правонарушении по ст. 8.17 КоАП РФ.

С начала в акватории Таганрогского залива Азовского моря пограничники пресекли более 30 фактов браконьерского вылова водных биоресурсов. Общая сумма нанесенного браконьерами ущерба составляет более 15 млн. руб.

Дарья Голякова