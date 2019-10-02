Кредитные перспективы

Теплоснабжение — отрасль, которую исторически помимо владельцев источников тепла подпитывали лишь региональные и муниципальные бюджеты. Она хронически недополучает заемные средства. За счет банковских кредитов в год финансируется лишь 3% совокупной инвестпрограммы отрасли. С внедрением в городах механизма альткотельной эта ситуация может измениться в лучшую сторону: кредиторам при принятии решения об инвестициях важна гарантия твердых прав у заемщика на имущество, долгосрочности и неизменности тарифов и достаточных объемов выручки. Новый механизм в теплоснабжении предоставляет все эти гарантии. При этом приходится признать, что, в отличие от механизма концессии, альткотельная находится пока на ранней стадии внедрения и недостаточность практики, в том числе судебной, может быть минусом для кредиторов.

Первые проценты в тепле

В сентябре ПАО «Т Плюс» сообщило, что достигло соглашения со входящим в группу ВЭБ.РФ АО «Город» о совместной работе для развития теплосетевой инфраструктуры в 29 городах. В рамках этой договоренности общий размер инвестиций в теплосетевую инфраструктуру может составить 100 млрд руб., сообщила компания. В качестве пилотного города с инвестициями в размере 3 млрд руб. привлеченных средств был выбран Киров.

Исторически, по данным АКРА, теплоэнергетика испытывала катастрофический недостаток кредитов. Источником основных инвестиций в сектор всегда были тариф и региональные бюджеты. Так, из тарифа было профинансировано 76% всех тепловых инвестпрограмм, что существенно выше 65% в электроэнергетике и 51% в среднем в экономике. Еще 10% инвестиций в тепло покрывается вливаниями из региональных и муниципальных бюджетов. На заемные средства приходится лишь 11% финансирования совокупной инвестпрограммы отрасли (против 32% в среднем по экономике), причем лишь 3% из этих 11% — банковский кредит. Примечательно, что тепла в физическом выражении вырабатывается больше на треть, чем электричества, при этом тепловой рынок вдвое меньше энергорынка, а по уровню инвестиций уступает ему более чем в шесть раз, свидетельствуют данные АКРА.

Замена платежам населения

Сегодня главный инвестор — это бюджеты тех или иных уровней, вкладывающие в систему теплоснабжения 150 млрд руб. ежегодно, подтверждает замдиректора департамента развития электроэнергетики Минэнерго Алексей Храпков. «Альтернативная котельная позволит решить проблему нехватки инвестиций в систему теплоснабжения»,— отмечает чиновник. Нехватка же, по июньской оценке вице-премьера Виталия Мутко, составляет 1,5 трлн руб. При этом в мире коммунальная инфраструктура — одна из самых надежных сфер размещения государственных денег. У нее гарантированный потребитель, который делает вложения безрисковыми.

При оценке альткотельной как механизма зачастую забывают про повышение доступности заемных средств. Значительная часть аргументов противников этой модели строится на неверном предположении, будто колоссальные инвестпрограммы, предлагаемые городу единой теплоснабжающей организацией (ЕТО), будут полностью покрыты из тарифных средств. Если бы это было так, то житель города с находящейся в катастрофическом упадке системой теплоснабжения при переходе на альткотельную был бы вынужден платить за тепло в разы больше, чем потребитель города, тоже перешедшего на новую модель, но не испытывающего такого кризиса. Это было бы чревато социальным взрывом.

Однако порядок расчета тарифа альткотельной строится вовсе не на делении необходимой суммы инвестиций на полезный отпуск: он привязан к константе, совпадающей с реальными затратами на строительство котельной, но никак не меняется от того, больше или меньше должен инвестор вложить в инфраструктуру. Различия же, действительно присутствующие в тарифе альткотельной, отражают разницу в условиях конкретных регионов. Это тип топлива, климатические особенности, расходы на персонал и прочие факторы, влияющие на прогнозную себестоимость строительства и обслуживания «идеальной» котельной для замещения имеющихся источников тепла.

Разница между тарифными сборами и необходимыми инвестициями финансируется за счет собственных или привлеченных компанией средств. Альтернативная котельная дает возможность привлекать длинные деньги: чем более долгосрочные гарантии доходности может привлекать заемщик, тем более склонны банки предоставлять ему финансирование на доступных условиях. Принцип тарифообразования по методу «затраты плюс» гарантий в принципе не давал, поскольку тариф на каждый последующий год подлежит пересмотру. Достигнутая оператором системы теплоснабжения эффективность, ведущая к экономии затрат, вычиталась из тарифа. Это сокращало стимулы к оптимизации деятельности и снижало оценку привлекательности теплоснабжающей организации для банков.

Альткотельная для кредиторов

В силу того что применение альткотельной пока ограничивается единичными случаями, теплоснабжающие организации не имели возможности опробовать открывающиеся благодаря ей возможности кредитования на собственном опыте. «Мы с этим не сталкивались, так как все наши кредитные линии были открыты еще до перехода на альтернативную котельную,— поясняют “Ъ” в СГК.— Но мы понимаем, что в случае с небольшими организациями фиксированный денежный поток и стабильный тариф — это важное условие, под которое банки могут выдавать кредит под более низкие проценты и более охотно».

«Очевидно, что прозрачные и долгосрочные правила игры, нацеленные на оптимизацию использования энергоресурсов, приведут к большей предсказуемости денежных потоков эффективных компаний. Это не может не привлекать финансирующие институты благодаря более высокой предсказуемости и снижению рисков»,— говорит Василий Савин, руководитель практики по работе с компаниями сектора энергетики и коммунального хозяйства KPMG в России и СНГ. Сейчас сфера ЖКХ для банков, как правило, проект с «социальной нагрузкой», не имеющей экономической целесообразности, говорит он. С внедрением метода альткотельной, отмечает эксперт, такие проекты становятся для банков привлекательным бизнесом — связанное с этим снижение ставок, в свою очередь, будет еще больше стимулировать инвестиции в инфраструктуру ЖКХ и повышать качество услуг коммунального хозяйства, к чему и стремятся городские власти и потребители.

По словам господина Савина, долгосрочная гарантия тарифной выручки будет рассматриваться банками как один из ключевых факторов при принятии решения. «Такой механизм повышает стабильность и прогнозируемость денежных потоков, снижает риски для банков,— отмечает он.— В идеале соглашение муниципалитета и энергокомпании должно обеспечить возврат и доходность инвестиций. Именно на таких принципах и строится тариф в рамках альтернативной котельной. Также механизм альткотельной предполагает, что ЕТО будет иметь стимулы оптимизировать систему теплоснабжения и снижать затраты, что, в свою очередь, также должно повысить привлекательность инвестиций для банков».

При этом наряду с альтернативной котельной в последние годы в сфере теплоснабжения возникли и другие схемы долгосрочных гарантий доходности, в том числе концессия. Она отвечает условиям долгосрочности и гарантии неизменности формулы ценообразования — концедент не может пересмотреть ее без потерь. Тем не менее альткотельная более привлекательна в глазах кредитных организаций.

«Альтернативная котельная — это прежде всего метод тарифного регулирования, его не нужно противопоставлять концессионным соглашениям, скорее он может дополнять концессии,— говорит Василий Савин.— Альтернативная котельная снижает тарифные риски, а концессия предполагает снижение других рисков. Так, например, в концессии четко прописываются обязательства сторон, условия расторжения и компенсации, порядок взаимодействия, предусмотрено прямое соглашение с банком».

Важная особенность альтернативной котельной — это наличие ЕТО, в то время как концессии часто заключают на отдельные мелкие элементы теплосети, отмечает эксперт: «Банкам будет более интересна крупная ЕТО, нежели мелкая концессия на отдельные участки теплосети».

По мнению экспертов АО «Город» (входит в группу ВЭБ.РФ), концессия и альтернативная котельная не противоречат друг другу. «Альтернативная котельная — это один из способов ценообразования на тепло,— говорят в АО "Город".— При этом у теплоснабжающей организации имущество может быть и в собственности, и в аренде, и в концессии». При заключении теплоснабжающей организацией концессионного соглашения, поясняют в компании, возможно применение одного из двух методов ценообразования: или устанавливать долгосрочные параметры регулирования методом «затраты плюс», или переход на метод альткотельной, когда не только концессионер, но и все производители тепла должны продавать тепло конечному потребителю по единой цене. «Если их затраты выше, они будут вынуждены либо повысить свою эффективность, либо уйти с рынка,— рассказывают в компании.— При этом полученную от повышения эффективности экономию заемщик будет направлять на инвестиции (погашение кредита). В случае с альткотельной цена устанавливается на годы вперед и пересматриваться не будет».

Как поясняют “Ъ” в АО «Город», для инвесторов и кредиторов проектов по модернизации теплоснабжения важно, что, во-первых, имущество на весь период окупаемости будет у заемщика (или в собственности, или на условиях концессии). Во-вторых, тариф (или формула тарифа) долгосрочный и пересмотру не подлежит: «И долгосрочные параметры регулирования, и метод альткотельной обладают этими свойствами». В-третьих, должно быть достаточно доходов для текущей эксплуатации и возврата заемного финансирования, и чтобы определить, что использовать в конкретном случае — долгосрочные параметры регулирования или альткотельную, нужен расчет.

Владимир Соколов, директор, руководитель юридических практик в сфере ГЧП, инфраструктурных проектов, энергетики и природных ресурсов PwC в России, отмечает, что договор об исполнении схемы теплоснабжения, заключаемый между ЕТО и муниципалитетом, имеет своей целью формализацию обязательств ЕТО и в определенной степени муниципалитета по модернизации системы теплоснабжения. «Таким образом, для банков основным преимуществом является большая определенность в части того, каким образом будет изменяться тариф, а также какие конкретно обязательства приняло на себя ЕТО в рамках соглашения,— говорит господин Соколов.— Полагаю, что для банков заключение такого соглашения компанией — это позитивный фактор для предоставления финансирования, но он один не закрывает все риски для банка, и нужны будут дополнительные инструменты — залоги или иное обеспечение по сделке».

Господин Соколов отмечает, что получение льготных условий от банков в условиях таких договоров потенциально возможно, «но маловероятно, что это будет именно льготное кредитование». «Соглашение, безусловно, дает бОльший комфорт банку в части понимания, каким образом будут в будущем изменяться тарифы. Но далеко не все такие соглашения долгосрочные, а в большинстве соглашений вопросы гарантий, предоставляемых муниципалитетом компании-ЕТО, крайне расплывчато определены,— говорит он.— Таким образом, вопрос принудительного исполнения выданных гарантий муниципалитетом пока достаточно неопределенный. Кроме того, финансовое положение большинства муниципалитетов сложное, что также снижает вероятность для банков, что инвестор сможет добиться их исполнения».

По его мнению, концессия пока более предпочтительна для банков с точки зрения рисков: «Закон о концессиях предоставляет гораздо более высокий уровень защиты интересов инвестора. Это вопрос распределения рисков, срока действия концессии, уровня гарантий, предоставляемых публичной стороной, возможности использования ряда юридических механизмов, важных для привлечения финансирования. Последние невозможно использовать в рамках соглашение об исполнении схемы теплоснабжения. Как пример — возможность заключения прямого трехстороннего соглашения: частный инвестор, публичный партнер и финансирующая организация или использование механизма особых обстоятельств, в рамках которых стороны могут заранее согласовать алгоритм разрешения непредвиденных ситуаций».

Также важно отметить, говорит эксперт, что концессии в российской бизнес-практике активно внедряются с 2005 года и уже накоплен значительный, включая судебный, опыт их использования. Это делает процесс привлечения финансирования более простым, а модель — более понятной для банков. Механизм альтернативной котельной внедрен в 2017 году, напоминает он, а примерная форма соглашения утверждена Минэнерго России только в сентябре 2018 года. «Для банков это новый инструмент, и мало кто до конца понимает, как его можно использовать,— резюмирует господин Соколов.— В целом проработанность моделей использования концессии и соглашения об исполнении схемы теплоснабжения пока просто невозможно сравнивать. Это разные эры внедрения».

Наталья Семашко