Элиуд Кипчоге, марафонец

Беги, Элиуд, беги

Кенийский бегун Элиуд Кипчоге пробежал марафон в 42,2 километра за 1 час 59 минут и 40 секунд — это абсолютный рекорд. Впрочем, прошлый рекорд на этой дистанции тоже принадлежит ему — в прошлом году на Берлинском марафоне он преодолел это расстояние за 2 часа 1 минуту и 39 секунд. Название нынешнего забега — «Ineos 1:59 Challenge» — бегуну удалось преодолеть «заколдованную» двухчасовую отметку, которая долгое время была барьером для всех бегунов. Марафон проходил в Вене и в нем принимал участие только Элиуд. Но поддерживать нужный темп марафонцу помогала целая команда бегунов. Увы, из-за того, что марафон не контролировался Международной ассоциацией легкоатлетических федераций, рекорд не может считаться мировым. Сам Элиуд значимость своего достижения сравнивает с высадкой человечества на Луну. По его словам, последнее столь важное событие датируется 1954 годом, когда Роджер Баннистер пробежал милю (1,6 км) менее чем за четыре минуты. «Я побил рекорд в два часа для того, чтобы вдохновить других и показать миру, что нет предела возможностям человека»,— говорит 34-летний бегун. Упорство Кипчоге стало притчей во языцех. О его многоэтапных тренировках и необычном образе жизни был снят фильм, ему посвящена компьютерная игра и отдельный хештег. Мистер Кипчоге вошел в плеяду рекордсменов, среди которых кениец Деннис Киметто (марафон 2014 года, 42,2 км за 2 часа 2 минуты и 57 секунд) и марокканский легкоатлет Хишам эль-Герруж (дистанция в милю, 3 минуты 43 секунды в 1999 году).

Валентина Пахомова