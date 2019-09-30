Российские волейболистки вернули медали

Кубок мира в Японии завершился для женской сборной России поражением в четырех партиях от бразильянок, но все равно стал лучшим турниром за довольно долгое время. Россиянки во главе с назначенным на должность главного тренера непосредственно перед этими соревнованиями итальянцем Серджо Бузато показали куда более качественный и стабильный волейбол, чем на сентябрьском чемпионате Европы, и, одержав несколько запоминающихся побед, взяли бронзу.

Бронзовые награды даже на турнире, где собираются сливки мировой элиты, для сборной, в этом веке дважды бравшей золото чемпионатов мира, добывшей еще множество разных званий и призов, вроде бы не бог весть какое достижение. Но в свежем контексте они приобретают несколько более яркий оттенок.

Российские волейболистки в 2015 году выиграли чемпионат Европы. И именно после него началась серия их неудач. В отечественной сборной почти всегда находилось место трем-четырем игрокам, которых включали в число лучших в мире, ее доверяли разным, в том числе очень опытным, тренерам, но результат все время был примерно одинаковым. Олимпиада, континентальное первенство, мировое — потолком для российской команды оставалась четвертьфинальная стадия, рядом, но не внутри медальных разборок. А ее игра не наводила на мысли о том, что пробить его она не может исключительно из-за невезения.

И нынешний сезон до сих пор не опровергал представления об актуальном потенциале сборной. В Лиге наций она потерпела сокрушительный провал. Сквозь олимпийский отбор проскочила, но турнир проходил на ее площадке в Калининграде, а путевку на Олимпиаду 2020 года сборная России получила, одолев в практически проигранном матче кореянок — соперниц крепких, но точно не элитных. Наконец, на стыке лета и осени она вновь уперлась в свой четвертьфинальный потолок на чемпионате Европы, снова беспрерывно мучаясь с поиском оптимальных сочетаний и вариантов и находя их лишь на короткое время.

В этом смысле Кубок мира представления о ее потенциале изменил. Пожалуй, это был лучший с точки зрения цельности, эффективности турнир сборной России как раз с того самого золотого чемпионата Европы четырехлетней давности. Подбор его участников был неоднороден, но наряду с оппонентками из второго эшелона она на нем справилась, причем убедительно, и с владеющими титулами чемпионок мира и Европы сербками (правда, приехавшими в Японию без нескольких лидеров), и с передовыми в плане тактики голландками. Все три поражения российская сборная потерпела от грандов современного женского волейбола — китаянок, американок и бразильянок. Но только про одно из них — от китайской команды, первенствовавшей на Кубке мира,— можно сказать, что это был проигрыш без вариантов. В матче с американками россиянки развалились лишь на тай-брейке. Бразильянкам уступили в четырех партиях, но вполне могли бы по крайней мере дотянуть до такой же развязки, что и во встрече со сборной США, если бы реализовали прекрасные шансы в стартовом сете, в котором вели на «балансе». В общем, это была совсем неплохая на фоне предыдущих состязаний игра, намекавшая на то, что те, кто поспешил исключить россиянок из шорт-листа фаворитов Олимпиады 2020 года, все-таки не правы.

Самое забавное, что такой намек от них поступил, несмотря на случившееся ЧП. На Кубке мира сборной России руководил долго работавший в штабе мужской сборной итальянец Серджо Бузато. Его откомандировали укрепить штаб женский, который возглавлял Вадим Панков, в августе. Мера казалась временной. Однако вскоре после чемпионата Европы Всероссийская федерация волейбола сообщила об отставке Панкова по состоянию здоровья, и Бузато выпало вести сборную в Японии в абсолютно непривычной роли наставника. Ее новый главный тренер — не временный, а постоянный, с прицелом на Олимпиаду — будет выбран в ноябре. И кажется, этот Кубок мира превратил Серджо Бузато, допустившего во время него минимум явных, режущих глаз ошибок, в серьезного претендента на такой статус.

Алексей Доспехов