Умер режиссер Марк Захаров

Художественный руководитель «Ленкома» народный артист СССР Марк Захаров умер в возрасте 85 лет от повторного воспаления легких. Он будет похоронен 1 октября на Новодевичьем кладбище, прощание состоится в «Ленкоме».

«Марк Анатольевич Захаров скончался сегодня после продолжительной болезни. Умер последний из могикан»,— сказал господин Варшавер ТАСС.

Марк Захаров родился 13 октября 1933 года в Москве. В 1951 году он поступил в Государственный институт театрального искусства (ГИТИС). После окончания института господин Захаров служил в Московском театре Сатиры, а в 1973 году стал главным режиссером Московского театра имени Ленинского комсомола («Ленком»).

Под его руководством было поставлено более 50 спектаклей, в том числе «Юнона и Авось» (1981), «Безумный день, или Женитьба Фигаро» (1993), «Чайка» (1994). Также он снял несколько кинофильмов, в числе которых «12 стульев» (1976), «Обыкновенное чудо» (1978), «Тот самый Мюнхгаузен» (1979), «Формула любви» (1984). Работал над сценариями к «Белому солнцу пустыни» и «Земле Санникова».

Марк Захаров — лауреат трех Государственных премий России, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

Марк Захаров о театре, зрителях и власти — в интервью «Огоньку» 2017 года.