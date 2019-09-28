Марка Захарова похоронят на Новодевичьем кладбище

Народного артиста СССР, режиссера Марка Захарова похоронят 1 октября на Новодевичьем кладбище, сообщил ТАСС директор театра «Ленком» Марк Варшавер. Марк Захаров будет похоронен рядом с могилами Леонида Броневого, Станислава Говорухина и Олега Табакова. Прощание пройдет в «Ленкоме» 1 октября с 10:00 до 14:00.

Господин Варшавер сообщил РБК, что письмо с просьбой похоронить Марка Захарова на Новодевичьем кладбище было направлено мэру Москвы Сергею Собянину.

Марк Захаров умер 28 сентября в возрасте 85 лет после продолжительной болезни.

Режиссер о театре, зрителях и власти — в интервью «Огоньку» 2017 года.