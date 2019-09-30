Горы мяса и море

Черногория – страна, живущая за счет туризма, как говорят местные жители. Однако, в отличие от Турции или Тайваня, вы не увидите нищеты и разрухи за пределами шикарных отелей. Впрочем, и шикарные отели тут встретить не так легко. Поехать же в Черногорию, на наш взгляд, стоит ради моря, мяса и гор.

Это очень компактная страна, вся прелесть которой – в пасторальном укладе. Тут нет шумных автострад и толп туристов на улицах. Местный люд отличается южной неторопливостью и ненавязчивым сервисом. На отдых – расслабиться и никуда не торопиться – вы можете начать настраиваться сразу по прилету, когда до здания aerodrome-а вы пойдете пешком. Прямо на фоне гор, пальм и милых работников сервисных служб. А устроить перекур можно еще до прохождения таможенных процедур – прям на поле. Ну, в Тивате точно можно.

Фото: Стасс Дитятев

В Черногории есть два туристических сезона: летний – пляжный и зимний – гонолыжный. Правда, второй пока находится в стадии развития: курорты высокого уровня только начинают строиться.

Море

Цвет воды Адриатическом море – удивительно бирюзовый. Нет ни намека на серый оттенок. Несмотря на обилие отдыхающих на пляжах, большинство времени море остается чистым и прозрачным до довольно большой глубины. Возможно, за счет того, что пляжи галечные и нет «мути» от мелкого песка, возможно, из-за небольшого количества отдыхающих на квадратный метр: пляжи занимают лишь малую часть побережья. При этом море достаточно капризное. Перепады температуры на пару градусов возможны даже в течение дня: утром тепло, вечером «бодрит» и наоборот. А вот активный купальный сезон тут достаточно короткий – с июля по сентябрь.

Виды моря и гор, кажется, не могут надоесть Montenegro, 2019 На пляже Mogren-2 в Будве в два раза меньше людей перед дождем Montenegro, 2019 Пляж Mogren-1 в Будве, пожалуй, самый пафосно-дорогой, комплект лежаков – 20/35 евро Montenegro, 2019 На краю побережья Будвы – молодежный клуб с «клубной» музыкой и кальянами Montenegro, 2019 Между платными лежаками есть бесплатное пространство – оно обычно пустует Montenegro, 2019 Вечером пляжи пустеют, зато наполняются кафе и дискотеки Montenegro, 2019 Лежаки после заката солнца становятся бесплатными, впрочем, и спроса на них уже нет Montenegro, 2019 В центральной части Montenegro (Черногории) вместо моря – озера Montenegro, 2019 Развлечения на лпяже есть Montenegro, 2019

На пляжах в крупных городах зоны платных лежаков чередуются с полупустыми полосами для «свободного размещения». Несмотря на цену, даже в демократичной Будве с ценой 10-20 евро за день аренды комплекта лежаков большинство не пользуется возможностью полежать на своем полотенце. На всех пляжах есть бесплатный душ, туалеты за 5-15 евро. От города пляжи отделяет полоса кафе.

Мясо

Если вы любите мясо, то Черногория порадует вас умением местных поваров его готовить. Даже вдали от туристических центров можно получить порцию изумительной тушеной ягнятины. Черногорцы любят и умеют готовить говядину и ягнятину – как правило, блюда из этих видов мяса великолепны. Свинина и курица менее понятны местным и, заказав такой вид мяса, можно получить довольно ординарное блюдо. Еще больше сложностей с морепродуктами – нам ни разу не повезло с рыбным блюдом: нет, конечно, было съедобно, но ничего особенного.

Потрясающий запах свежего ягненка в скромном кафе на 8 столиков в городе Бар Montenegro, 2019 Мясное ассорти за 12 евро, как обычно, было очень вкусно Montenegro, 2019 Завтрак: яичница с пршутом за 6 евро, остальные ингредиенты даже не указаны в меню Montenegro, 2019 «Ягнятина под саждем» в кафе «Парма-Гриль» (Будва) – нам досталась предпоследняя порция Montenegro, 2019 Картофель фри само собой разумеется для многих блюд Montenegro, 2019 Можно поесть морепродуктов у самого берега, впрочем ожидания были выше результата Montenegro, 2019 Даже небольшие кафе стараются удивить подачей Montenegro, 2019 И даже фастфуд на пляже очень съедобный Montenegro, 2019

В Черногории нет фастфуда, если не считать ужасающих попыток делать «бургеры» размером с большую сковородку – сантиметров 30 в диаметре и 10 в высоту – котлета и хлеб без соусов и овощей. Зато в любом месте, кроме маленьких сел, можно увидеть ресторан на 8-15 столиков. Официанты в них, как правило, мужчины, которые удивительно вежливы и услужливы, но без приторности. Наиболее легкий способ получить отличное блюдо – спросить «Что посоветуете?». Запечённые овощи и мясо оставят очень приятные впечатления, а о размерах порций можно вспоминать и на следующий день, тем более что вам всегда упакуют то, что вы не сумели одолеть.

Горы и транспорт

В Черногории куда ни кинешь взор, увидишь горы. Они не очень высокие, но занимают большую часть территории страны. Дороги между городами – это серпантин. От всех достопримечательностей вас будут отделять горы. Поэтому любителям самостоятельной езды за рулем предстоит нелегкий выбор – доехать, не отвлекаясь по сторонам, или выбрать автобус. Аренда авто, байка, велосипеда – не проблема. В любом более-менее крупном городе есть несколько агентств, а для любителей гарантий – интернет-сервисы.

Кажется, в прибрежных городах чтобы увидеть годы, достаточно поднять голову Montenegro, 2019 А с гор – увидеть море Montenegro, 2019 Каньоны – отдельная туристическая достопримечательность, впрочем ехать самостоятельно по каньонам смысла нет, экскурсии будет вполне достаточно Montenegro, 2019 Пасторальные виды кажутся какими-то 3D-рисунками, настолько они прекрасно-нереальны Montenegro, 2019 Прибрежные поселения издалека выглядят кукольными городками Montenegro, 2019 Сложно представить, чем заняты жителей поселков, окруженных горами Montenegro, 2019 И, конечно, моря с горных дорог выглядит удивительно прекрасным Montenegro, 2019

Общественный транспорт в Черногории внутри прибрежных городов практически отсутствует, а на междугородных направлениях очень развит. Автобусы в хорошем состоянии, даже в небольших 20-местных машинах есть работающие биотуалеты. Впрочем: мы, в первый раз купив билет на небольшое расстояние «Будва-Бар», были удивлены длительным отсутствием автобуса, хотя были готовы к возможности его опоздания. Примерно через 30 минут после времени отправления на мой вопрос у стойки информации «Where is my bus?» невозмутимая черногорка доброжелательно развела руками: «Anytime» (В переводе с английского: «Где мой автобус?» – «Может прибыть в любое время»).

Фото: Стасс Дитятев

В Черногории есть три ветки железнодорожного транспорта. Самая дальняя уходит в сторону Белграда, еще две – тупиковые: на юг до Бара и на запад до Никшича. Направление на Белград сойдет за отдельное путешествие – дорогу Подгорица-Белград можно считать одной из главных достопримечательностей во всей Европе. Поезд проходит около тысячи туннелей.

Настроение

Впечатления от отдыха в Черногория схожи с впечатлениями от Крыма или Абхазии, в которые вдруг пришел сервис. Правда, в отличие от российского юга в Черногории нам ни разу не удалось встретить недоброжелательное или пренебрежительное отношение. Видно, что местные расслаблены и лишний раз не напрягаются. «Если черногорец опаздывает на работу, это никого удивляет – хорошо, что пришел», – рассказывали гиды. И это может проявится anytime – в любое время, поэтому главное при посещении Черногории – расслабиться и отдаться отдыху.

Стасс Дитятев