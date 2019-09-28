Шестеро на одну ракетку

Завтра в Пекине начинается China Open — турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) высшей категории Premier Mandatory c призовым фондом $8,2 млн. Он серьезно повлияет на ход борьбы за титул первой ракетки мира и распределение путевок в Шэньчжэнь на итоговое состязание года. Впрочем, пока все идет к тому, что окончательно восьмерка участниц Shiseido WTA Finals Shenzhen сформируется уже в Москве на турнире «ВТБ Кубок Кремля», которым финиширует женский регулярный сезон.

Женский теннисный календарь короче мужского на две недели, поэтому у теннисисток борьба за распределение мест в итоговом рейтинге уже входит в решающую стадию. Причем если у мужчин в споре за титул первой ракетки мира есть явный фаворит — Рафаэль Надаль, то у женщин ситуация выглядит менее предсказуемо. В зависимости от ближайших результатов на лидерство в той или иной степени могут претендовать сразу шесть спортсменок (см. справку), что неудивительно, поскольку у 11 наиболее престижных турниров WTA, завершившихся на данный момент, было восемь разных чемпионок.

Сегодня, кстати, этот список увеличится, поскольку в финале Wuhan Open, состязания категории Premier 5 в китайском Ухане, встретятся белоруска Арина Соболенко и американка Элисон Риске, еще не побеждавшие в этом году на состязаниях подобного и более высокого уровня. Причем Соболенко — действующая чемпионка Wuhan Open, которая в полуфинале, как и в прошлом году, в двух партиях обыграла Эшли Барти. Тогда австралийка была лишь 17-й ракеткой мира, а не первой, как сейчас, однако реально претендовать на место в топ-8 подопечной российского тренера Дмитрия Турсунова все равно крайне проблематично. Для этого Соболенко требуется не только превзойти в уханьском финале американку Элисон Риске, неожиданно обыгравшую чешку Петру Квитову, но и победить на следующей неделе в Пекине, где уже в субботу начинается China Open — заключительный четвертый турнир высшей, согласно градации WTA Tour, категории Premier Mandatory.

На данный момент путевки в Шэньчжэнь гарантировали себе три теннисистки — Эшли Барти, чешка Каролина Плишкова и румынка Симона Халеп. К ним, несомненно, присоединится канадка Бьянка Андрееску, которая в этом году выступала очень мало, но тем не менее собрала по одному титулу на турнирах Большого шлема (US Open), а также категорий Premier Mandatory (Индиан-Уэллс) и Premier 5 (Торонто). Хорошие шансы попасть на итоговый чемпионат имеют японка Наоми Осака и Петра Квитова. А вот еще с двумя путевками пока ничего не ясно. Во всяком случае, американка Серена Уильямс — единственная представительница первой десятки, которая в Пекине не сыграет, себе еще ничего не гарантировала. А украинке Элине Свитолиной с ее правым коленом, травмированным еще в феврале в Дубае, в спину дышат швейцарка Белинда Бенчич и голландка Кики Бертенс. И не исключено, что их спор разрешится лишь по итогам Кубка Кремля, последнего регулярного турнира в календаре WTA, на который кроме Свитолиной и Бертенс пока заявлены также Симона Халеп и Петра Квитова.

Что касается борьбы за титул первой ракетки мира по итогам года, то сейчас предсказать ее исход невозможно. Пока все идет к тому, что почетное звание достанется Эшли Барти, имеющей преимущество в 521 очко над не слишком устойчивой в психологическом отношении Каролиной Плишковой. Вопрос в том, что не сказала своего последнего слова Бьянка Андрееску, которую следует считать главной конкуренткой австралийки. Она отстает на 1099 очков, но если выступит в Пекине значительно лучше Барти, то сможет сократить отрыв. И тогда в Шэньчжэне будет очень интересно.

Евгений Федяков