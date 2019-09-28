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Проиграв Арине Соболенко в полуфинале Wuhan Open, лидер рейтинга WTA Эшли Барти не смогла увеличить свой отрыв от преследовательниц

Фото: Getty Images

Шестеро на одну ракетку

Борьбе за лидерство в WTA сопутствует повышенная конкуренция

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 6

Завтра в Пекине начинается China Open — турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) высшей категории Premier Mandatory c призовым фондом $8,2 млн. Он серьезно повлияет на ход борьбы за титул первой ракетки мира и распределение путевок в Шэньчжэнь на итоговое состязание года. Впрочем, пока все идет к тому, что окончательно восьмерка участниц Shiseido WTA Finals Shenzhen сформируется уже в Москве на турнире «ВТБ Кубок Кремля», которым финиширует женский регулярный сезон.


Женский теннисный календарь короче мужского на две недели, поэтому у теннисисток борьба за распределение мест в итоговом рейтинге уже входит в решающую стадию. Причем если у мужчин в споре за титул первой ракетки мира есть явный фаворит — Рафаэль Надаль, то у женщин ситуация выглядит менее предсказуемо. В зависимости от ближайших результатов на лидерство в той или иной степени могут претендовать сразу шесть спортсменок (см. справку), что неудивительно, поскольку у 11 наиболее престижных турниров WTA, завершившихся на данный момент, было восемь разных чемпионок.

Сегодня, кстати, этот список увеличится, поскольку в финале Wuhan Open, состязания категории Premier 5 в китайском Ухане, встретятся белоруска Арина Соболенко и американка Элисон Риске, еще не побеждавшие в этом году на состязаниях подобного и более высокого уровня. Причем Соболенко — действующая чемпионка Wuhan Open, которая в полуфинале, как и в прошлом году, в двух партиях обыграла Эшли Барти. Тогда австралийка была лишь 17-й ракеткой мира, а не первой, как сейчас, однако реально претендовать на место в топ-8 подопечной российского тренера Дмитрия Турсунова все равно крайне проблематично. Для этого Соболенко требуется не только превзойти в уханьском финале американку Элисон Риске, неожиданно обыгравшую чешку Петру Квитову, но и победить на следующей неделе в Пекине, где уже в субботу начинается China Open — заключительный четвертый турнир высшей, согласно градации WTA Tour, категории Premier Mandatory.

На данный момент путевки в Шэньчжэнь гарантировали себе три теннисистки — Эшли Барти, чешка Каролина Плишкова и румынка Симона Халеп. К ним, несомненно, присоединится канадка Бьянка Андрееску, которая в этом году выступала очень мало, но тем не менее собрала по одному титулу на турнирах Большого шлема (US Open), а также категорий Premier Mandatory (Индиан-Уэллс) и Premier 5 (Торонто). Хорошие шансы попасть на итоговый чемпионат имеют японка Наоми Осака и Петра Квитова. А вот еще с двумя путевками пока ничего не ясно. Во всяком случае, американка Серена Уильямс — единственная представительница первой десятки, которая в Пекине не сыграет, себе еще ничего не гарантировала. А украинке Элине Свитолиной с ее правым коленом, травмированным еще в феврале в Дубае, в спину дышат швейцарка Белинда Бенчич и голландка Кики Бертенс. И не исключено, что их спор разрешится лишь по итогам Кубка Кремля, последнего регулярного турнира в календаре WTA, на который кроме Свитолиной и Бертенс пока заявлены также Симона Халеп и Петра Квитова.

Что касается борьбы за титул первой ракетки мира по итогам года, то сейчас предсказать ее исход невозможно. Пока все идет к тому, что почетное звание достанется Эшли Барти, имеющей преимущество в 521 очко над не слишком устойчивой в психологическом отношении Каролиной Плишковой. Вопрос в том, что не сказала своего последнего слова Бьянка Андрееску, которую следует считать главной конкуренткой австралийки. Она отстает на 1099 очков, но если выступит в Пекине значительно лучше Барти, то сможет сократить отрыв. И тогда в Шэньчжэне будет очень интересно.

Евгений Федяков


10 лучших теннисисток WTA Race

МестоИгрокОчки
1Эшли Барти (Австралия)5836
2Каролина Плишкова (Чехия)5313
3Симона Халеп (Румыния)4907
4Бьянка Андрееску (Канада)4737
5Наоми Осака (Япония)4256
6Петра Квитова (Чехия)4196
7Серена Уильямс (США)3935
8Элина Свитолина (Украина)3790
9Белинда Бенчич (Швейцария)3595
10Кики Бертенс (Нидерланды)3490
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