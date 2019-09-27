«Розовый сад» достался швейцарцам

Структура швейцарского инвестфонда Eastern Property Holdings (EPH), владеющего, в частности, коммерческой недвижимостью и девелоперскими проектами в Европе и России, стала совладельцем цветоводческого комплекса в Калужской области. Там можно выращивать до 35 млн цветов в год. Актив достался компании по низкой цене, что связано со снижением объема российского рынка и трудностями с логистикой и продажей цветов. Но нижняя точка падения достигнута, считают аналитики. Инвестиции в 581 млн руб. могут окупиться в течение трех лет.

ООО «Калужский цветочный холдинг» победило на торгах по продаже цветоводческого комплекса обанкротившегося ЗАО «Розовый сад» в Калужской области. Сумма планируемой сделки 581,6 млн руб., говорится в сообщении на федеральном реестре сведений о банкротстве. Компания «Розовый сад», созданная в 2005 году, контролировалась кипрской Rosarium Plantations Ltd, конечным бенефициаром которой считалась семья бывшего совладельца нефтяной компании Urals Energy Вячеслава Ровнейко. В 2015 году общая площадь теплиц превышала 25 га, на которых выращивали более 35 млн цветов в год. В тот же год у компании начались проблемы: из-за девальвации рубля она перестала обслуживать валютный кредит, взятый в банке «Российский капитал» (сейчас банк «Дом.РФ»). В 2016 году Арбитражный суд Калужской области признал компанию банкротом из-за долга в 5,9 млрд руб.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Калужский цветочный холдинг» равными долями принадлежит директору компании Дарье Васильевой и кипрской ENR Investment Ltd. Последняя — структура швейцарского ENR Russia Invest SA (ENR), который связан с фондом Eastern Property Holdings (EPH), следует из кипрского реестра и данных источника “Ъ” в инвестиционных кругах. ЕNR и ЕРН владеют в России несколькими активами, среди которых офисный центр «Форт Петровский» в Санкт-Петербурге, бизнес-центры «Берлинский дом» и «Женевский дом» в Москве. За первый квартал 2019 года выручка ENR составила 3,54 млн швейцарских франков (228,4 млн руб.).

Источник “Ъ” в инвестиционных кругах говорит, что стоимость сделки оказалась меньше ожиданий продавца. Для теплиц важно хорошее расположение и налаженный сбыт: близость к Москве позволит фонду выйти на рынок через актив по привлекательной цене, добавляет он. В 2016 году имущество «Розового сада» выставлялось на торги за 1,8 млрд руб. Среди возможных покупателей комплекса назывались «Юг-Агро» экс-акционера «Магнита» Алексея Богачева, калужская Rose Hill и тульская «Чеховский сад». В компаниях не ответили на вопросы “Ъ”.

Российский рынок цветов сокращается несколько лет подряд из-за падения платежеспособного спроса, говорит начальник отдела инвестиций «БКС Брокер» Нарек Авакян. По его данным, если в 2014 году продажи цветов достигали 2 млрд штук, а объем рынка был $2,5 млрд, то в 2018-м продажи упали до 1,6 млрд штук, а объем — до $1 млрд. Но падение российского цветочного рынка остановилось, и аналитик ожидает его роста на уровне 3–6% в год до 2024 года.

Российские производители занимают не более 85% рынка, при этом он слабо консолидирован, говорит партнер Althaus Group Герман Шеховцев: в сегменте оптовой и розничной торговли на долю топ-10 игроков приходится 20,3%. Учитывая дешевизну цветочных активов в целом по России, стратегия ENR может заключаться в консолидации производственных и логистических мощностей, считает аналитик.

Крупные игроки наиболее подготовлены к рискам выращивания цветов, связанных с трудной логистикой и потерями при продаже и транспортировке, подтверждает аналитик «Фридом Финанс» Александр Осин. По его подсчетам, если «Калужский цветочный холдинг» сможет выйти на выращивание 35 млн цветов в год, то годовая выручка компании составит 1,75 млрд руб., чистая прибыль — около 0,2 млрд руб. Таким образом, инвестиции окупятся за три года, с учетом инфляции — за пять лет.

Алексей Полухин, Анатолий Костырев