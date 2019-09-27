На две строчки ближе к будущему

Россия поднялась на две позиции, до 38-го места из 63 возможных, в новом рейтинге цифровой конкурентоспособности крупных экономик, составленном швейцарской бизнес-школой IMD. Лидером рейтинга остались США. Китай впервые опередил Японию, поднявшись за год сразу на восемь позиций, до 22-го места. Высокие баллы Россия получила за уровень образования, низкие — по части финансирования технологий, а также адаптивности компаний и их открытости к глобализации.

Россия получила 70,4 балла из 100 возможных и поднялась с 40-го на 38-е место в рейтинге цифровой конкурентоспособности крупных экономик, составленном швейцарской бизнес-школой IMD. Соседями РФ по рейтингу в этом году стали Чехия и Саудовская Аравия. Всего были прорейтингованы 63 страны. Оценка IMD строится на основе 50 критериев, объединенных в три основные группы: знания, технологии и готовность к будущему. На количественные критерии приходится две трети их общего веса, одна треть — на опросы. 19 из 50 критериев являются уникальными, остальные заимствованы из общего рейтинга конкурентоспособности IMD. Отметим, что в этом основном рейтинге конкурентоспособности Россия в 2019 году поднялась на одну позицию — с 46-го на 45-е место.

Пятерка цифровых лидеров осталась без изменений: это США, Сингапур, Швеция, Дания и Швейцария. В десятку также вошли Нидерланды, Финляндия, Гонконг, Норвегия и Южная Корея. Наибольший прогресс наблюдался, в частности, у Тайваня и Китая, которые поднялись с 16-го на 13-е и с 30-го на 22-е места соответственно, опередив при этом Японию (23-я строчка). Индия и Индонезия поднялись на четыре и шесть позиций соответственно (до 44-го и 56-го места). Бразилия осталась на 57-й строчке, Турция — на 52-й, Мексика — на 49-й, Украина «переехала» с 58-го на 60-е место, Казахстан улучшил свою позицию, поднявшись с 38-го на 35-е место. Замкнула рейтинг Венесуэла (27,7 балла).

У России самая высокая оценка по блоку «знания» — 22-я строчка (годом ранее была 24-я). При этом если по критерию количества женщин с научной степенью у Рф третье место, а по обучение математике — 21-е, то по объему госрасходов на образование — лишь 48-е, по общим расходам на НИОКР — 34-е, по развитию цифровых навыков — 42-е место. По блоку «технологии» у РФ 43-я позиция (без изменений к прошлому году). Этот блок разделен на регулирование (40-е место, в том числе по защите интеллектуальной собственности — 52-е, по законодательству в сфере научных исследований — 51-е), капитал (57-я строчка, в том числе по венчурному финансированию — 56-я, по банковским сервисам — 57-я, по финансированию технологического развития — 51-я), технологическая инфраструктура (39-е место, здесь оценивается состояние телекоммуникаций и объем высокотехнологического экспорта).

Наибольший прогресс у РФ отмечен по направлению «готовность к будущему» — здесь страна поднялась сразу с 51-го на 42-е место. Однако в этом же блоке сосредоточены критерии, где у РФ весьма низкие позиции. Так, по отношению к глобализации Россия заняла 60-ю строчку, так же как и по степени адаптивности и динамичности компаний. По технологическому трансферу у РФ 57-е место, по пиратству в области программного обеспечения — 53-е. При этом по внедрению роботов РФ заняла 30-ю строчку, по применению системы электронного правительства — 28-ю, по использованию больших данных — 31-ю.

Татьяна Едовина