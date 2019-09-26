Кибервойска применили оружие массовой дезинформации

Оксфордский университет опубликовал исследование, посвященное манипуляции общественным мнением при помощи интернета и соцсетей. За последнее время число стран, практикующих подобную деятельность, достигло 70. По мнению авторов, в авторитарных странах этим занимаются власти и связанные с ними организации, а в демократических — недобросовестные политики, партии или частные подрядчики.

Доклад «Глобальная система дезинформирования-2019: классификация организованной манипуляции в социальных медиа» (.pdf) опубликован Оксфордским университетом. Авторы исследуют наиболее популярные интернет-платформы и способы дезинформации и манипуляции общественным мнением. Исследователи отмечают, что чаще всего в таких попытках замечены государственные ведомства, их подрядчики или политические организации. К попыткам авторы относят только организованные целенаправленные кампании, а не действия отдельных лиц из хулиганских побуждений.

В докладе указывается, что число стран, где были отмечены попытки организованной манипуляции общественным мнением при помощи соцсетей, выросло более чем вдвое с 2017 года: если тогда авторы насчитали 28 таких стран, то в 2018-м — уже 48, а в 2019-м — 70.

Авторы подразделяют страны на авторитарные (25) и демократические (45). В демократических странах «компьютерной пропагандой» занимаются политики и партии, например наращивая число своих сторонников при помощи фейковых подписчиков или распространяя фейковые или полуфейковые новости среди электората.

В авторитарных же странах государственные органы используют интернет для пропаганды, подавления свободы общественного мнения, свободы СМИ, подавления критики в свой адрес, очернения политических оппонентов и искоренения политического инакомыслия. Такие страны, как Китай, Индия, Иран, Пакистан, Россия, Саудовская Аравия и Венесуэла, используют интернет и соцсети для манипуляции общественным мнением в целях политического влияния на другие страны.

Ведущим мировым дезинформатором в докладе назван Китай, который манипулирует мнением не только китайских, но и зарубежных пользователей.

25 стран сотрудничают с частными интернет-компаниями (наиболее популярная из них Facebook), чтобы распространять пропаганду в интернете. Исследователи насчитали 56 стран, которые в том или ином виде организовали кампании по дезинформации пользователей Facebook, в их числе США, Великобритания, Китай, Россия, Узбекистан, Вьетнам, Турция, Венгрия, Греция, ЮАР, Южная Корея, Сирия, Куба, Хорватия.

Россия использует все ведущие интернет-платформы — Twitter, Facebook, YouTube, Instagram — для манипуляции общественным мнением, кроме мессенджера WhatsApp.

WhatsApp популярен для манипуляции в Испании, Бразилии, Индии, Мексике, Колумбии, Венесуэле, Индонезии и Зимбабве.

После Facebook второй по популярности платформой для попыток манипуляции является Twitter, которым помимо России пользуются Австрия, Австралия, Германия, Израиль, Швеция, Великобритания, США и др.— всего 47 стран.

В 87% стран для манипуляции используются аккаунты живых людей. В 80% стран — бот-аккаунты, в 11% стран — киборг-аккаунты (человек, использующий через свой аккаунт бот-технологии), в 7% стран — украденные или взломанные аккаунты. В 52 странах зафиксированы попытки продвижения дезинформации и манипуляции мнением пользователей в соцсетях. В 47 странах в 2019 году власти использовали атаки троллей и ботов на политических оппонентов или активистов. Это почти вдвое больше, чем в 2018 году.

Один из авторов доклада, профессор Оксфордского университета Филип Ховард, считает, что «манипуляция общественным мнением через соцсети является опаснейшей угрозой для демократии, поскольку стала частью повседневной жизни»: «Государственные агентства и политические партии во всем мире используют соцсети для распространения дезинформации и других видов манипулирования. И хотя пропаганда всегда была частью политики, широкие масштабы таких кампаний вызывают большое беспокойство за современную демократию».

Евгений Хвостик