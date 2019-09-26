Курская «Грибная радуга» хочет построить четвертую очередь производства в 2020 году

ООО «Грибная радуга» Олега Логвинова и Александра Удодов сегодня открыло третью очередь проекта по выращиванию шампиньонов и определило сроки строительства четвертой. Как пояснил “Ъ-Черноземье” представитель компании, реализовать проект планируется в течение 2020 года. Стоимость четвертой очереди комплекса составит 3,5 млрд руб., кредитовать ее, как и предыдущие, будет «Альфа-банк».

Напомним, «Грибная радуга» запустила первый комплекс по выращиванию шампиньонов в июле 2017 года. Его мощность составляла 4 тыс. т в год, стоимость — 1,2 млрд руб. Компания заявляла о намерении возвести еще шесть аналогичных очередей, общая стоимость проекта тогда оценивалась примерно в 10 млрд руб.

ООО «Грибная радуга» было основано менеджментом курской кондитерской фабрики «Конти-Рус» в 2015 году. По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Грибная радуга» зарегистрировано в 2015 году в Курске. Уставный капитал — 76 млн руб. Учредители — экс-гендиректор украинского АО «Конти» Олег Логвинов и Александр Удодов. Выручка за 2018 год составила 974,7 млн руб., чистый убыток — 59,8 млн руб.

О старте проекта — в публикации “Ъ-Черноземье”.

Олег Мухин, Мария Старикова