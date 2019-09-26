Имущество застройщика трех ЖК в Краснодаре ООО ИСК «РАС» оценили в 512,4 млн рублей

Конкурсный управляющий ООО ИСК «РАС» Малик Байрамбеков опубликовал в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве отчет об инвентаризации имущества строительной организации. Согласно документу, находящийся в аренде у муниципалитета участок по улице Автолюбителей, 1/Д оценен в 209,8 млн руб., участок по Автолюбителей, 1/6 – в 38,3 млн руб., участок по Автолюбителей, 1/5 – в 64,3 млн руб. Уточняется, что оценка произведена по данным бухгалтерского учета застройщика. По фактическому наличию имущества у оценщика нет данных.

Известно, что ООО ИСК «РАС» возводило три жилых комплекса в микрорайоне Гидростроителей в Краснодаре. Это ЖК «Дом Романовых» (Автолюбителей, 1/6), ЖК «Парусная регата» (Автолюбителей 1/Д) и ЖК «Иван да Марья» (Автолюбителей, 1). Срок сдачи первого значится IV квартал 2019 года, второго – 2019 год, третьего – IV квартал 2018 года.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, упрощенная процедура банкротства в отношении ООО ИСК «РАС» была введена 27 мая 2019 года по иску частного лица с требованием 1,3 млн руб. В качестве третьего лица к делу привлечен департамент строительства Краснодара. В начале июля в адрес конкурсного управляющего застройщика поступило более 90 требований от обманутых дольщиков строительной компании.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО ИСК «РАС» зарегистрировано в Краснодаре в 2009 году. Уставный капитал застройщика составляет 10 тыс. руб. Бенефициаром (100% доли в УК) общества является Ирина Пропустина. Убыток компании за 2016 год при выручке в 80,9 млн руб. составил 51,8 млн руб., в 2017-м – 1 млн руб. (выручка – 31,5 млн руб.). Кредиторская задолженность общества на конец 2017 года составляла 121 млн руб.

Дмитрий Михеенко