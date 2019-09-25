Центральную площадь хотят передать в управление «Паркам Ижевска»

«Паркам Ижевска» хотят передать в управление Центральную площадь и скейт-парк, построенный возле УдГУ. Об этом “Ъ-Удмуртия” сообщил гендиректор АО «Летний сад им. М.Горького» Сергей Буторин.

«Да, действительно передача такая планируется. Пока идет обсуждение. Сейчас обсуждаются правовые моменты, то есть как с правовой точки зрения будет переход осуществляться»,— отметил господин Буторин. Он подчеркнул, что подробности этого вопроса станут известны в ближайшие дни.

Напомним, новый скейт-парк возле УдГУ, хотели передать в управление «Парков Ижевска» до конца 2018 года. Сейчас новое пространство временно находится "под присмотром" Ледового дворца.