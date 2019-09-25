Процедура банкротства в отношении Мацестинской чайной фабрики прекращена

Арбитражный суд Краснодарского края прекратил производство по делу о банкротстве ООО «Мацестинская чайная фабрика К. Туршу». Согласно документам арбитража, решение было связано с тем, что общество погасило требования кредиторов.

Ранее “Ъ-Кубань” сообщал, что ООО «МЧ Фабрика К. Туршу» было признано несостоятельным в мае этого года. В отношении общества было открыто конкурсное производство. Процедура наблюдения на предприятии была введена в марте 2018 года по иску ИП Артема Колесникова, фабрика на тот момент задолжала ему 13,5 млн руб. Господин Колесников утверждал, что фабрика не поставила ему продукцию, за которую он заплатил. Как рассказали в ГК «Мацеста чай», предприятие пыталось доказать, что на самом деле поставило продукцию в полном объеме, однако суд принял решение в пользу Артема Колесникова.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «МЧ фабрика К. Туршу» наряду с АО «Мацестинский чай», ИП Туршу К. Ю. и ООО «ТД „Мацеста чай с 1947 года“» входит в ГК «Мацеста чай».

Дмитрий Михеенко