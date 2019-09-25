Инициированный госсоветом Удмуртии закон о «наливайках» принят Госдумой РФ в первом чтении

Госдума России приняла в первом чтении поправки в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» в части ограничения продажи алкоголя в многоквартирных домах. Отметим, что законопроект, направленный против «наливаек», был ранее инициирован депутатами госсовета Удмуртии.

В пресс-служба Госдумы РФ сообщают, что в случае принятия поправок властям регионов предоставят право устанавливать дополнительные условия продажи алкоголя при оказании услуг общественного питания в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Также законопроектом предлагается норма, в соответствии с которой продажа алкоголя в местах общепита в многоквартирных домах возможна, если площадь зала обслуживания составляет не менее 20 кв. м

Депутат Госдумы РФ от Удмуртии Андрей Исаев отметил, что инициатива не запрещает обозначенные заведения на федеральном уровне. «Мы предоставляем право субъекту федерации принять соответствующее решение. Те субъекты, которые считают, что подобного рода "наливайки" должны быть закрыты, воспользуются правом и их закроют»,— пояснил господин Исаев.