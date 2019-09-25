СМИ: Экс-глава реготделения ЛДПР Олег Капитанов может войти в состав правительства Петербурга

Бывший координатор регионального отделения ЛДПР и экс-кандидат в губернаторы Петербурга Олег Капитанов может войти в обновленный состав городского правительства. Об этом со ссылкой на собственные источники, близкие к администрации города, сообщает Znak.com.

Помимо господина Капитанова должности членов правительства Петербурга могут получить глава Колпинского района Анатолий Повелий и нынешний председатель городского комитета по внешним связям Евгений Григорьев. В то же время не исключена отставка действующих членов правительства — главы комитета по транспорту Александра Головина и председателя комитета по благоустройству Владимира Рублевского.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в ЛДПР согласовали переход Олега Капитанова на работу в Смольный. Экс-глава реготделения партии занял пост председателя комитета по межнациональным отношениям.