Арбитраж запретил мэрии демонтировать медиафасад на ТЦ «Айсберг»

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил заявление ООО «Цифровая наружная реклама» к департаменту экономики администрации Перми об отмене предписания о демонтаже рекламной конструкции.

Напомним, ранее мэрия выдала разрешение на установку медиафасада на ТЦ «Айсберг» на ул. Попова, 16, а спустя некоторое время аннулировала это разрешение, аргументировав свои действия тем, что рекламная конструкция не соответствует понятию «медиафасада», также предпринимателю было выдано предписание о демонтаже конструкции.

Согласно судебной документации, заявитель ходатайствовал о принятии обеспечительных мер в виде запрета департаменту проводить работы по принудительному демонтажу рекламной конструкции, так как медиафасад является дорогостоящим и сложным оборудованием. Суд, оценив доводы заявителя, нашел их достаточными. Таким образом суд принял обеспечительные меры до вступления в законную силу решения суда по настоящему делу.