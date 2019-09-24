Верховный суд Испании дал разрешение на эксгумацию останков Франко

Верховный суд Испании одобрил эксгумацию и перенос останков диктатора Франсиско Франко из базилики Долины павших на кладбище Мингоррубио в столичном районе Эль-Пардо, где похоронена супруга диктатора Кармен Поло.

О планах эксгумации объявило испанское правительство в марте этого года. Родственники Франсиско Франко сразу опротестовали это решение и потребовали захоронения в центре Мадрида. Суд отклонил их иски.

Премьер-министр Испании Педро Санчес приветствовал решение суда в своем Twitter как «великую победу демократии» . Первый заместитель председателя правительства Испании Кармен Кальво сообщила, что эксгумация будет проведена «как можно скорее», правительство хотело бы решить этот вопрос до парламентских выборов 10 ноября.

Алена Миклашевская