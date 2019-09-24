Xiaomi представила многогранный смартфон

Китайская компания Xiaomi анонсировала сегодня, 24 сентября, в Пекине сразу несколько своих новых продуктов, в том числе и концептуальный смартфон Mi MIX Alpha, который, по словам представителей компании, является выражением представлений Xiaomi о будущем телефонов в эпоху 5G. Телефон обладает экраном Surround Screen, который покрывает более половины корпуса всего телефона. Главным недостатком телефона следует считать то, что он не рассчитан на массовое производство.

«Миссия (смартфона.— “Ъ”) в том, чтобы произвести по-настоящему прорывной продукт без оглядки на такие понятия, как затраты, прибыль и массовое производство»,— сообщают в компании. Кроме концепта Mi MIX Alpha компания представила уже вполне серийный смартфон Mi 9 Pro 5G, свое второе устройство для работы в сетях 5G. Как отмечается, при скорости скачивания 2,02 Гб/с. (в лабораторных условиях) и 1,78 Гб/с. (в реальных условиях) новый смартфон в десять раз быстрее обычных телефонов, работающих в стандарте 4G. Представлены, кроме того, были новый интерфейс MIUI 11 и линейка телевизоров Mi Full Screen TV с поддержкой разрешения 8К.

За исключением Mi MIX Alpha, все представленные продукты компании будут доступны в Китае уже в конце сентября. Производство «небольшого количества» смартфонов Mi MIX Alpha начнется в декабре этого года. В пресс-службе российского представительства Xiaomi “Ъ” не смогли назвать сроки появления анонсированных продуктов в России, сославшись на политику компании. По словам экспертов рынка, обычно между представлением смартфона в Китае и его релизом в России проходит около двух месяцев.

Андрей Келекеев