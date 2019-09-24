Четыре воронежских юрлица автодилера «Модус» получили иски о банкротстве

Принадлежащее Сбербанку ООО «СБК геофизика» подало в арбитражный суд Воронежской области четыре иска о банкротстве структур дилерского холдинга «Модус», одного из крупнейших продавцов автомобилей в регионах РФ. Речь идет об ООО «Модус-Воронеж», ООО «Модус-В» и «Модус-ВН» и «Модус-премиум», следует из материалов суда. Иски пока не приняты к производству, суммы требований не раскрываются. Аналогичные иски сегодня поданы к иным региональным юрлицам холдинга в Ставрополье, Краснодарском крае и Ростовской области.

Сообщение о намерении подать заявление о банкротстве ОАО «Модус», головного юрлица холдинга, связанного с его другими структурами залогами и поручительствами, ООО «СБК геофизика» опубликовало в августе. Его конечным бенефициаром является «Сбербанк капитал». Обе компании зарегистрированы в Москве.

Ранее «Модус» договаривался со Сбербанком о реструктуризации задолженности (ее сумма не раскрывалась), в обмен на которую холдинг бы переходил под контроль «Сбербанк капитала» с опционом на обратный выкуп. В банке вчера предпочли не комментировать взаимоотношение с дилерской сетью. Близкий к ней источник “Ъ-Черноземье” оценил объем долга в «несколько миллиардов рублей». Владелец холдинга, известный в отрасли бизнесмен Алексей Лещенко не стал обсуждать ситуацию.

Ирина Лобанова