ФСБ ищет финансовые нарушения в работе воронежского НИИЭТ

С утра 24 сентябрря на территории АО «Научно-исследовательский институт электронной техники» (НИИЭТ, принадлежит ООО «Элемент» — совместному предприятию «Ростеха» и АФК «Система») проходят оперативно-розыскные действия, сообщили источники “Ъ-Черноземье” в правоохранительных органах. По их данным, обследование проводят оперативники УФСБ России по Воронежской области, они ищут возможные нарушения в финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

По словам первого заместителя гендиректора — главного конструктора НИИЭТ Валерия Крюкова, уголовное дело пока не возбуждено, и ОРМ проводятся в рамках проверки. Говорить о деталях собеседник “Ъ-Черноземье” не захотел, отметив, что «проверка, конечно, связана» и с его деятельностью в том числе.

Напомним, что предприятие сейчас также проверяет прокуратура по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах. Ранее коллектив НИИЭТ написал письмо в Генпрокуратуру и руководству «Ростеха» и АФК «Система», в котором рассказал о неэффективном менеджменте института. В 2018-м контракт на техперевооружение НИИЭТ стал поводом для уголовного дела. Как полагают в СКР, на строительно-ремонтных работах могло быть похищено более 92 млн. руб.

Подробнее о том, как сотрудники НИИЭТ добились проверки института,— в публикации “Ъ-Черноземье”.

Андрей Прах