Госконтракт на установку камер с распознаванием лиц в Уфе получило ГУП ЦИКТ

Госконтракт стоимостью 134 млн руб., предусматривающий установку в Уфе 951 камеры видеонаблюдения на улицах и остановочных павильонах, получило ГУП «Центр информационно-коммуникационных технологий Республики Башкортостан» (ЦИКТ), сообщается на сайте госзакупок. Единственный участник тендера предложил исполнить работы на 0,5% дешевле начальной цены. По условиям контракта системы видеонаблюдения, в том числе камеры с функцией распознавания лиц, должны быть установлены до конца года в историческом центре города (на улицах Ленина и Революционной) и в микрорайоне Инорс, отличающемся высоким уровнем преступности. Данные с камер будут обрабатываться и поступать на хранение в Республиканский центр обработки данных. На нескольких остановках планируется установка «тревожных кнопок».

С момента своего создания в 2012 году таких крупных контрактов ГУП не получало. Стоимость госзаказа выше годовой выручки ЦИКТ за 2018 год, составившей 109 млн руб. Чистый убыток госпредприятия по итогам прошлого года, по данным kartoteka.ru, составил 4 млн руб.

Майя Иванова