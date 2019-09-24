NASA заказало у Lockheed Martin 6–12 кораблей для полетов на Луну

Lockheed Martin должна построить от 6 до 12 космических кораблей Orion по программе Artemis до 30 сентября 2030 года. Контракт с компанией заключило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Программа в том числе предполагает высадку на Луну женщины и мужчины к 2024 году.

Стоимость первых двух космических кораблей оценивается в $2,7 млрд, их должны поставить в течение трех лет. Еще три корабля стоимостью $1,9 млрд могут появиться у NASA к 2022 году.

«Этот контракт обеспечивает производство Orion на следующее десятилетие, что демонстрирует желание NASA обеспечить устойчивое присутствие на Луне и подготовку к отправке космонавтов на Марс»,— сказал руководитель NASA Джим Брайденстайн. Еще одной целью в управлении ставят многократное использование компонентов кораблей.

Напомним, президент США Дональд Трамп потребовал «любой ценой» отправить на Луну американцев до 2024 года, он пообещал выделить $1,6 млрд на эти цели. Глава государства хочет, чтобы США вернулись в космос «с размахом».

«Роскосмос» планирует осуществить пилотируемый полет к Луне в 2029 году. Высадку человека хотят осуществить в 2030-м. В конце 2018 года госкорпорация впервые за пять лет представила космическую стратегию России до 2030 года. Среди новых приоритетов — повышение конкурентоспособности отраслевых продуктов на мировом рынке, минимизация последствий санкций, всестороннее сотрудничество с Китаем и Индией, а также пилотируемые полеты на Луну.

Подробности — в материале “Ъ” «Полеты во сне и наяву».

О лунной программе и мифах вокруг нее — в материале “Ъ” «Лунные были и небыли».