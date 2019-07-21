Лунные были и небыли 50 лет высадке первого человека на Луне и мифам об этом

«Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества»,— произнес 21 июля 1969 года американский астронавт Нил Армстронг, впервые в истории ступив на поверхность Луны. Всего в ходе лунной программы НАСА на спутнике Земли побывало 12 астронавтов. Согласно прошлогоднему опросу ВЦИОМ, большинство россиян считает, что всего этого не было, а правительство США фальсифицировало материалы, связанные с полетами кораблей «Аполлон» к Луне. Обозреватель “Ъ” Алексей Алексеев изучил историю «лунного заговора».

Не верь глазам своим

В тот июльский день 1969 года за трансляцией высадки американских астронавтов на Луну наблюдали в прямом эфире 600 млн человек, каждый пятый житель Земли. Жители коммунистических сверхдержав — СССР и КНР — этой трансляции не видели. Вслед за Нилом Армстронгом, сделавшим первый шаг, на поверхность Луны ступил Эдвин Олдрин. Третий член экипажа космического корабля «Аполлон-11» Майк Коллинз на Луне не побывал, оставаясь в командном модуле, пока его товарищи совершали легендарную лунную прогулку.

О том, что лунная прогулка станет событием века, было известно заранее. Журнал Life заказал репортаж о ней писателю Норману Майлеру. Этот репортаж стал главной темой последнего номера Life за август 1969 года, отодвинув на второе место материал о рок-фестивале в Вудстоке.

Норман Мейлер был первым, кто сравнил телетрансляцию высадки астронавтов на Луну с постановкой. Сделал он это ради красного словца, но миллионы людей впоследствии восприняли эту мысль всерьез Фото: Marty Lederhandler, AP

Вот что писал Майлер: «Это происходящее невероятно далеко событие было настолько нереальным, что не было возможности найти какие-либо объективные доказательства того, что это не телевизионная постановка — величайшее жульничество века». Чуть дальше, правда, Майлер переходил от эмоций к логике: «Для этого потребовались бы преступники и доверенные лица, которые были бы намного сильнее, вызывали бы намного большее доверие и обладали намного большими ресурсами, чем кто-либо в нашем и прошедших веках. Самой простой способ понять, что это не постановка,— попытаться представить себе таких людей». Много лет спустя Нил Армстронг выразил ту же мысль более простыми словами: «Это проще было сделать, чем сфальсифицировать».

Если предположить, что полета на Луну не было, то в заговоре должно было участвовать примерно 400 тыс. человек.

Именно столько людей участвовало в подготовке и проведении полета корабля «Апполон-11» — инженеры и ученые, сотрудники центра управления полетом, поставщики комплектующих для космического корабля, врачи и медсестры, математики и программисты. А еще нужно было бы тайно провести видеосъемку «высадки на Луну» и скрыть местонахождение астронавтов — и все, кто был к этому причастен, также должны были хранить молчание.

Но это логика. А на уровне эмоций Норман Майлер оказался далеко не единственным, у кого от прогулки первых людей по Луне возникло ощущение постановки, телеспектакля.

Пионеры на Марсе не были В 1970 году в журнале «Пионер» была опубликована пьеса Сергея Михалкова «Первая тройка, или Год 2001-й». Год в названии пьесы явно указывал на то, что это советский ответ Артуру Кларку с его «Космической одиссеей». «Героическая феерия в двух частях, семи картинах» была посвящена «светлой памяти Юрия Гагарина», консультантом выступил Алексей Леонов. Вскоре после публикации пьеса была поставлена в Центральном детском театре. По сюжету троих советских подростков-космонавтов отправляют в полет на Марс, но на самом деле они остаются на Земле, это просто научный эксперимент с целью изучить то, как они будут вести себя в космосе. В финале узнавших правду и возмутившихся ей подростков отправляют в настоящий полет. В 1975 году вышел кинофильм «Большое космическое путешествие», снятый на основе пьесы.

Американское первенство в конспирологической гонке

В космической гонке СССР—США Советскому Союзу не раз удавалось оказываться впереди. Первый человек в космосе, первая женщина-космонавт, первый выход космонавта в открытый космос.

То, что первыми людьми на Луне оказались американцы, было для советского руководства, крайне неприятным фактом. И его чисто по-советски решили не замечать. Трансляцию высадки астронавтов на Луну в СССР получили право посмотреть лишь небольшое число участников советской космической программы.

Советские СМИ старались вообще уделять как можно меньше внимания достижениям американской космонавтики.

Если взять в руки газету «Известия» за 22 июля 1969 года, то в глаза первым делом бросается заголовок в правом верхнем углу «"Луна-15" летит вокруг Луны». Это сообщение ТАСС о советской автоматической станции. Далее идут поздравления Польской Народной Республике в связи с 25-летием, фото шагающих по Варшаве советских лидеров Брежнева и Подгорного и новость о начале второй посевной страды на полях Молдавии. И только внизу первой полосы с продолжением на второй располагается материал «Первые шаги. Луна приняла посланцев Земли» и фотография, «сделанная с телеэкрана». Качество снимка вызывает ассоциации даже не с телепостановкой, а с побитой жизнью плохой копией немого кино эпохи братьев Люмьер.

На первых фотографиях с Луны за полстолетия конспирологи нашли множество подтверждений своей теории Фото: AP

Признавать поражение в очередном этапе космической гонки СССР не хотел. Но мысль о запуске в широкие массы теории о том, что никакие американцы на Луну не высаживались, гулявшим по Варшаве Брежневу и Подгорному не пришла. В ноябре 1969 года была закрыта засекреченная, а потому неизвестная простым советским гражданам программа подготовки к высадке на Луну советского космонавта. О следующих полетах американских кораблей в рамках лунной программы «Аполлон» советская пресса писала даже меньше, чем о первом.

Помимо высадки на Луну Соединенные Штаты опередили Советский Союз еще один раз. Первым популяризатором теории о том, что полеты на Луну были сфальсифицированы, стал американец. Его звали Уильям Чарльз Кейсинг. Друзья прозвали его Дикий Билл. Кейсинг написал множество книг на самые разнообразные темы. Например, как хорошо питаться на доллар в день (позднее планка была снижена до 99 центов), как дешево купить земельный участок и стать фермером, как выжить пенсионеру. Но главной его удачей оказалась неоднократно переиздававшаяся книга «Мы никогда не были на Луне: американская афера на 30 миллиардов долларов!». По образованию Дикий Билл был специалистом по английской литературе, но в 1956–1963 годах работал в отделе технической документации компании Rocketdyne, проектировавшей и выпускавшей двигатели для ракеты-носителя Saturn-5, выводившей «Аполлоны» на орбиту.

Такие мелочи, как отсутствие технического образования и увольнение из компании за шесть лет до первой американской лунной миссии, не помешали Кейсингу написать книгу, в которой он доказывал, что астронавты на Луне не были.

Он ссылался на документы компании и разговоры с коллегами. Книга «Мы никогда не были на Луне» была написана в 1974 году и впервые издана автором за свой счет в 1976-м. Впоследствии она много раз переиздавалась. В ней прозвучали несколько доводов, до сих пор используемые сторонниками теории «лунного заговора»: у НАСА не было технических возможностей для осуществления подобного полета, на фотографиях «с Луны» не видно звезд, невозможность делать фотоснимки на Луне из-за высокой температуры, смертельный для астронавтов уровень радиации во время полета и на Луне.

Книга Билла Кейсинга о том, что полеты американских астронавтов на Луну – это многомиллиардная афера, стала первой и далеко не последней в своем жанре Фото: CreateSpace Independent Publishing Platform

Все астронавты, якобы побывавшие на Луне, по утверждению Кейсинга, были лжецами. А тех, кто хотел рассказать правду, по его словам, убивали. Как, например, троих астронавтов, погибших в пожаре при проведении предполетных тренировок 27 января 1967 года. Кейсинг заявлял, что их убило ЦРУ по заказу НАСА, так как астронавт Гас Гриссом хотел раскрыть людям глаза на космическую аферу. Подобным же образом в 1986 году семеро членов экипажа «Челленджера», погибших при старте шаттла, на самом деле были убиты за то, что женщина-астронавт Криста Маколифф не захотела поддерживать ложь о том, что из космоса не видно звезд.

В интервью канадскому журналисту Нардвуару Кейсинг заявлял, что между правительствами США и СССР существовала договоренность о совместной фальсификации космических полетов — «вы не будете ничего говорить про нас, мы не будем ничего говорить про вас». Первый пропагандист «лунного заговора» сомневался и в полете в космос Юрия Гагарина и остальных советских космонавтов.

Первая женщина в космосе и первый человек на Луне в Звездном городке, 1970 год Фото: Валентин Мастюков / ТАСС

Критикуя всех и вся, Кейсинг крайне болезненно относился к критике в свой адрес. Астронавт Джеймс Артур Ловелл в интервью газете Metro Silicon Valley в 1996 году сказал про Кейсинга, что тот «с приветом». Оскорбленный конспиролог подал в суд, но в 1997 году дело было прекращено.

Кино про кино

Среди 600 млн землян, наблюдавших за высадкой первых астронавтов на Луну, был и американский кинорежиссер Питер Хайамс. Позднее он рассказывал, какие мысли тогда пришли ему в голову: происходило событие громадного масштаба, которому практически не было свидетелей, подтвердить его истинность могла только телекамера. Хайамс задумался о том, а что было бы, если бы кто-то захотел фальсифицировать такое событие. В 1972 году он написал сценарий кинофильма, который в Голливуде никого не заинтересовал. Лишь пять лет спустя нашелся продюсер, решившийся вложить деньги в съемки такого кино. Что изменилось за эти пять лет? В промежутке произошел уотергейтский скандал, после которого доверие американцев к властям резко снизилось.

В 1978 году на экраны вышел фильм Питера Хайамса по его же сценарию «Козерог-1». В нем, правда, американские власти фальсифицировали миссию на Марс, а не на Луну. Режиссеру пришлось поменять планету, чтобы договориться о сотрудничестве с НАСА в ходе работы над фильмом. Но в остальном сюжет хорошо соответствовал теории «лунного заговора». Одного из астронавтов играл игрок в американский футбол О. Дж. Симпсон, которого впоследствии судили за убийство жены и ее любовника, но не признали виновным. Между фильмом и судом прошло 17 лет, но уважающие себя сторонники теории заговора, несомненно, найдут связь между этими событиями.

Фильм «Козерог-1» стал самым популярным независимым фильмом 1978 года. Впоследствии кадры из него широко использовались в картинах, снятых сторонниками теории «лунного заговора». Однако он не заставил поверить большинство американцев в то, что астронавты не высаживались на Луну. Согласно опросу Gallup 1999 года, в фальсификацию тогда верили лишь 6% жителей США.

К первоначальной теории «лунного заговора» позже добавилось утверждение о том, что съемки фальшивой высадки на Луну проводил британский кинорежиссер Стенли Кубрик, создатель фильма «Космическая одиссея 2001 года».

Подобные заявления появились после смерти Кубрика в 1999 году. Родственники режиссера их опровергали. Широко известен тот факт, что Кубрик боялся летать на самолетах, поэтому свои фильмы снимал в Великобритании. По теории «лунного заговора», фальшивые съемки проводились в пустыне Невада, ландшафт которой должен напоминать Луну.

Режиссера Стэнли Кубрика, снявшего фильм «2001 год: Космическая одиссея» за год до первой лунной миссии «Аполлона-11» (на фото – кадр из фильма), конспирологи считают одним из главных действующих лиц «лунного заговора» Фото: Metro-Goldwyn-Mayer and Stanley Kubrick Productions

Фильмов о том, что американцы не высаживались на Луну, было снято много. Лидером как по числу выпущенной кинопродукции (четыре картины), так и по ее популярности стал американский кинорежиссер Барт Сибрел. В 2001 году вышел его первый фильм «Нечто странное случилось с нами по пути на Луну». В качестве главного доказательства заговора Сибрел показывал кинопленку, якобы доказывавшую, что Нил Армстронг, Эдвин Олдрин и Майк Коллинз делают вид, что они на полпути к Луне, тогда как на самом деле они находятся на околоземной орбите. Пленка, по утверждению режиссера, была по ошибке выслана ему сотрудником НАСА.

В 2002 году Сибрел подкараулил астронавта Эдвина Олдрина, когда тот давал интервью для японской телепрограммы в отеле в Беверли-Хиллз. Сибрел потребовал, чтобы Олдрин поклялся на Библии, что летал на Луну и вернулся обратно.

Олдрин попытался отвязаться от назойливого режиссера. Сибрел назвал его «трусом, лжецом и вором». И получил от 72-летнего астронавта по морде.

Попытка режиссера предъявить обвинения не закончилась ничем, так как многочисленные свидетели подтвердили, что Сибрел провоцировал собеседника. Потом появилась шутка, выдержанная в логике конспирологов: а где доказательства, что Сибрел действительно получил по морде, кроме видеосъемки?.. В 2004 году Сибрел продолжил тему фильмом «Астронавты с цепи сорвались». В него он включил свою кинопленку-«доказательство». Астронавт там отвечает: «Мы были на Луне, мы никого не сбиваем с толку».

Барт Сибрел заставлял астронавтов клясться на Библии, что они были на Луне, порой наталкиваясь на не очень дружелюбную реакцию Фото: John Hyams CC BY-SA 4.0

Кроме Олдрина режиссеру удалось добраться еще до нескольких астронавтов и потребовать от них клятвы на Библии под угрозой вечного проклятья и уголовного преследования за измену. Вот что рассказывал Эдгар Митчелл («Аполлон-14», третья высадка людей на Луну): «Сибрел обманом пробрался в мой дом, выдав себя за журналиста канала History Channel, желающего взять интервью. Примерно через три-четыре минуты вдруг возник вопрос о Библии. Поняв, кто он такой, я, сохраняя максимальное самообладание, поклялся на Библии, затем закончил интервью и выкинул его из дома, дав ботинком под зад». Клятву на Библии дал и Юджин Сернан, «последний человек на Луне». Участник лунной экспедиции «Аполлон-15» Альфред Уорден назвал заявления Сибрела «полной чушью». Нил Армстронг ответил назойливому режиссеру: «Зная, кто вы такой, мистер Сибрел, подозреваю, что это фальшивая Библия».

Растущий рейтинг недоверия Америке

Несмотря на то что фильм «Козерог-1» с успехом шел в советском кинопрокате, теория «лунного заговора» добралась до нашей страны с большим опозданием.

В 1997 году статья о том, что американцы не высаживались на поверхность Луны, появилась в журнале «Чудеса и приключения». Позднее журнал опубликовал как еще несколько статей на эту тему, так и их опровержения.

В 1999 году главный редактор газеты «Дуэль» Юрий Мухин напечатал в ней статью «Афера №2». Статья со временем разрослась до размеров книги под названием «Лунная афера США». В ней Мухин утверждает, что Советский Союз был в курсе фальсификации лунных полетов. Но власти СССР были вынуждены молчать: «Был только один повод для шантажа, которого руководство СССР действительно могло бояться: руководство США могло пригрозить руководству СССР, что если в СССР начнется расследование американской лунной аферы, то во всем западном мире (с безусловным подключением к этому Китая) начнется расследование мотивов, по которым партноменклатура КПСС заплевала Сталина на XX съезде, одновременно будет вестись расследование мотивов, по которым Сталин и Берия были убиты Хрущевым».

Для полноты картины имеет смысл добавить еще несколько теорий, которые поддерживал Юрий Мухин: Борис Ельцин умер в 1996 году, после чего его замещали двойники; голодомор устроили сами украинские крестьяне, вырезав скот; теракт 11 сентября 2001 года устроило ЦРУ; теория относительности Эйнштейна неверна, зато теория академика Лысенко верна; масштабы холокоста сильно преувеличены; пленных поляков в Катыни расстреляли немцы.

С 2004 года в той же газете «Дуэль», а после ее закрытия в газете «К барьеру!» печатались статьи другого отечественного специалиста по лунной конспирологии, доктора физико-математических наук Александра Попова. Позднее из этих статей была составлена книга «Человек на Луне? Какие доказательства?». Ее измененная и дополненная версия носит название «Американцы на Луне. Великий прорыв или космическая афера?». Вот что Попов пишет о причинах, по которым Америка, с его точки зрения, фальсифицировала полеты на Луну: «После войны Советский Союз был преградой для США на пути к мировому господству. Его надо было уничтожить. Но как это сделать, если с военной точки зрения СССР был "не по зубам" для США? В ход пошли новые разработки под общим названием "психологическая война". Обман при этом допускался любой и на любом уровне, лишь бы он служил национальным интересам. Лунная мистификация была одним из важнейших спектаклей психологической войны».

Идеи «лунного заговора» поддерживают не только политические маргиналы, но и отдельные представители власти.

Член Совета федерации от Пермского края, автор и ведущий программы «Постскриптум» на телеканале «ТВ Центр» Алексей Пушков в своей программе и многочисленных интервью другим СМИ неоднократно заявлял, что американцы на Луне не были и все лунные миссии «Аполлонов» — первые fake news в истории.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин во время посещения компании «Российские космические системы» вместе с молдавским лидером Игорем Додоном 24 ноября 2018 года ответил на вопрос журналиста о том, были ли американцы на Луне, так: «Мы такую задачу поставили — полететь проверить: были они или не были. Они говорят, что были, мы проверим». Впрочем, в тот же день официальный представитель «Роскосмоса» назвал слова господина Рогозина шуткой.

Интернет переполнен видеороликами и сайтами как лунных конспирологов, так и тех, кто приводит аргументы против теории «лунного заговора».

Особенности национальной конспирологии Огромную популярность теории «лунного заговора» в России прокомментировал для “Ъ” исследователь новых религиозных движений, городских легенд и теорий заговора, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института русской литературы РАН, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Александр Панченко: «Многие теории заговора, популярные в современной России, пришли к нам с Запада, в основном из США. Так обстоит дело и с историей о "лунном заговоре". В эту теорию, кстати, по подсчетам специалистов, в 2000-е годы верили от 10% до 20% американцев. Это, конечно, не больше половины опрошенных, как в современной России, но тоже довольно много. Одна из особенностей восприятия теорий заговора в США состоит в том, что они чаще всего обращены, так сказать, вовнутрь, то есть на собственное правительство. А у нас в заговорах чаще подозревают внешних врагов, чаще всего — тех же американцев. Но при этом в конспирологии и в России, и в США, и в других странах есть одна общая черта — это недоверие к институтам и специалистам, выражающееся еще и в увлечении различными формами "альтернативного знания" и паранауки — от "любительской лингвистики" до "криптозоологии". В этом смысле учение о "плоской Земле" и теория "лунного заговора" — явления одного порядка».

В 2011 году в высадку американцев на Луну не верили «лишь» 40% россиян (ВЦИОМ). К 2018-му число тех, кто не верит, выросло до 57%. В том, что американцы действительно высаживались на Луну, убеждены сейчас лишь 24% россиян.

10 лет назад советский летчик-космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, в интервью «РИА Новости» сказал: «Всерьез верить в то, что американцы не были на Луне, могут только абсолютно невежественные люди».